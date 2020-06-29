 ABD’de bir günde 50 bin vaka | DÜNYA | DW | 02.07.2020

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DÜNYA

ABD’de bir günde 50 bin vaka

Dünya üzerinde koronavirüs salgınının en ağır etkilediği ülke olan Amerika Birleşik Devletleri’nde bir günde 50 binden fazla vaka tespit edildi. Bu, pandeminin başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek rakam.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana ilk kez bir günde 50 binden fazla yeni vaka tespit edildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı 50 bin 700 civarındaki rakam, pandeminin başlangıcından bu yana ülkede bir gün içinde kaydedilen en yüksek artışa tekabül ediyor.

Washington Post gazetesinde yayınlanan bir haberde ise yeni vaka sayısının yaklaşık 52 bin 800 olduğu öne sürüldü.

ABD'de son bir haftada her gün en az 40 bin yeni vaka tespit ediliyor. Bu da salgının geçen Nisan ve Mayıs aylarından daha ağır geçtiğini gösteriyor. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler doğrultusunda, daha önce alınan tedbirleri gevşeten Kaliforniya ve Michigan eyaletleri, bu tedbirleri yeniden yürülüğe sokma kararı aldı. Pennsylvania eyaletinde ise genel maske takma zorunluluğu getirildi.

Trump'a göre salgın bitmek üzere

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının yok olma sürecinde olduğunu savunuyor. Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, "Virüs bir zaman sonra kaybolup gidecek" diyen Trump, ekonominin de kısa zaman içinde toparlanacağını öne sürdü. ABD'de muhalefette bulunan Demokratlar ise bu tür söylemleri nedeniyle Başkan Trump'ın, pandeminin giderek daha kötüye gitmesine rağmen, koronavirüsle savaşta mağlubiyeti kabul ettiğini dile getiriyor.  

ABD'de pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 2,6 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 128 bini geçti.

dpa,AFP / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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