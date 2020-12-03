 ABD’de bir günde 227 bin yeni vaka | DÜNYA | DW | 05.12.2020

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DÜNYA

ABD’de bir günde 227 bin yeni vaka

Koronavirüs salgının dünya çapında en etkili olduğu ülkelerin başında gelen ABD’de bir günde 227 bin 885 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu rakam ülkede bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına tekabül ediyor.

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) cuma günü 227 bin 885 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece bir gün önce 217 bin olarak açıklanan ve salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısına tekabül eden rakam, 24 saat içinde on bin kişiden fazla artmış oldu.

Ülkede, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da, üst üste dördüncü gün 2 bin 500 ölüm vakası eşiğini aştı. Perşembe günü 2 bin 879 kişi yaşamını yitirirken cuma günü bu rakam 2 bin 607 kişi olarak açıklandı.

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Biontech ve Pfizer, korona aşısının İngiltere‘de kullanılabilmesi için ruhsat aldı. Halkın aşılanmasına önümüzdeki hafta başlanması planlanıyor. Ancak tedarik zincirinde bazı sıkıntılardan söz ediliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar COVID-19 hastalığına karşı güvenli ve etkili aşılar geliştirmeye çalışıyor. Peki, çalışmalar hangi aşamada?

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısının pandeminin sonunun geldiği şeklinde algılanmaması uyarısı yaptı. Bazı ülkelerde sağlık sistemlerinin çöküşün eşiğine geldiğine dikkat çekildi.

Uzmanlar daha önce yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin en önemli ulusal bayramlarından Şükran Günü nedeniyle ailelerin bir araya gelmeleri ve seyahatlerin artması sonucu vaka sayılarında artış yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Yaklaşık 330 milyon nüfusa sahip ülkede şu ana den 14 milyon 300 binden fazla insan koronavirüse yakalandı. Salgının başlangıcından bu yana ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı ise 279 bin oldu.  

Almanya'da günlük vaka sayısı 23 bin 318

Almanya'da ise Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından cumartesi sabahı yapılan açıklamada, günlük vaka sayısının 23 bin 318 olduğu bildirildi. Enstitü, günlük ölüm vakası sayısının ise 483 olduğunu duyurdu. Bu da, geçen çarşamba günü açıklanan 487 ölüm vakasının ardından, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek ikinci ölüm vakası sayısına denk geliyor.

Almanya'da şu ana dek 18 bin 517 kişi Covid-19'dan hayatını kaybederken, 1 milyon 153 bin 556 kişide koronavirüs tespit edildi.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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