 ABD’de BioNTech′in 5-11 yaş grubuna uygulanmasına yeşil ışık | DÜNYA | DW | 30.10.2021

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DÜNYA

ABD’de BioNTech'in 5-11 yaş grubuna uygulanmasına yeşil ışık

ABD’de BioNTech/Pfizer’in geliştirdiği koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanabilmesi için acil kullanım onayı verildi. Böylece Beyaz Saray 28 milyon çocuğun aşılanması hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) BioNTech/Pfizer'ın ürettiği koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubundaki çocuklara uygulanması için acil kullanım onayı verdi. Kararın yürürlüğe girebilmesi için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) de onayı gerekiyor. CDC uzmanlarından oluşan heyetin gelecek hafta içinde konuyu el alması bekleniyor.

BioNTech/Pfizer'ın ürettiği aşının 5-11 yaş grubundaki çocuklara uygulanmasına yeşil ışık yakılmasıyla, Beyaz Saray'ın 28 milyon çocuğun aşılanması kampanyasına Kasım ayında başlayabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde 15 milyon doz aşının çocuk doktorları, kilinkler ve eczanelere teslim edilmesi planlanıyor. Aşı normal buzdolabı koşullarında 10 haftaya kadar muhafaza edilebiliyor.

2 bin 268 çocuk üzerinde denendi 

BioNTech/Pfizer klinik deney safhasında 5-11 yaş arasında 2 bin 268 çocuk üzerinde aşıyı denedi. Firmadan yapılan açıklamada, klinik deneylerden elde edilen bulguların, aşının ikinci dozunun üzerinden bir ay geçtikten sonra "bağışıklığı güçlendirdiğini" ortaya koyduğu kaydedildi. 5-11 yaş grubundakilere uygulanan dozun, 12 yaş üstüne uygulanan dozun üçte biri oranında olduğu bildirildi. 5-11 yaş grubuna ikinci doz, birinci dozdan 21 gün sonra yapıldı.

Alman BioNTech firması ile ABD'li Pfizer'ın ürettiği aşının ABD'de 12 yaş üstüne de kullanılmasına izin verilmişti. Ülkede Moderna ve Johnson&Johnson aşıları ise sadece yetişkinlerde  kullanılıyor. BiNTech/Pfizer, geliştirdiği koronavirüs aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde de 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanması için Ekim ortasında başvuda bulunmuştu. Avrupa İlaç Ajansı‘nın (EMA) bu konudaki kararını Aralık sonuna kadar vermesi bekleniyor.

BioNTech-Pfizer'in korona aşısı Avrupa'da yetişkinlere  ikinci dozun üzerinden 6 ay geçtikten sonra güçlendirici doz olarak da yapılabiliyor. Ancak üçüncü dozun yapılıp yapılmasayacağına her ülkenin ilgili sağlık kurumları karar veriyor. Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) 70 yaş üstüne güçlendirici dozu yaptırmalarını tavsiye eden bir karar almıştı.

dpa, AFP / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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