 ABD′de Biontech ve Pfizer′in aşısına yeşil ışık | DÜNYA | DW | 08.12.2020

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DÜNYA

ABD'de Biontech ve Pfizer'in aşısına yeşil ışık

ABD İlaç Kurumu, Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği aşıyı "güvenli" olarak sınıflandırdı. Aşıya yakında ABD'de kullanım izni verilmesi bekleniyor.

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ABD İlaç Kurumu (FDA), Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech ile ABD'li ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşıyla ilgili değerlendirmesinin sonuçlarını açıkladı. Kurumun hazırladığı raporda 38 bin kişinin katıldığı klinik araştırmanın sonuçlarının değerlendirildiği belirtilerek aşının güvenliğiyle ilgili "herhangi bir kuşkunun" bulunmadığı ifade edildi. Aşının "güvenli" olarak sınıflandırıldığı raporda, kullanım izni verilmesinde bir sakınca olmadığı vurgulandı.

FDA'nın Perşembe günü düzenlenecek oturumunda ise aşıya acil kullanım izni verilmesini karara bağlaması bekleniyor. FDA uzmanlarının hazırladığı rapordan olumlu sonuç çıkması nedeniyle aşıya izin çıkacağı tahmin ediliyor.

İngiltere'de aşının kullanımına başlandı

Biontech ve Pfizer'in aşısına ilk kullanım izni veren İngiltere olmuştu. İngiltere'de bugünden itibaren de aşılama uygulamasına başlandı.

Biontech ve Pfizer, Avrupa İlaç Dairesi'ne (EMA) başvurmuştu. EMA'nın da yakında bu başvuruyu inceleyip kararını vermesi gerekiyor. Ancak nihai karar AB Komisyonu'nda. Komisyon, EMA'nın tavsiyesi doğrultusunda aşının kullanıp kullanılamayacağını izin verecek.

Aşı yüzde 95 koruma sağlıyor

Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlı aşının, yapılan kapsamlı testlerin ardından etkisinin Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı açıklamıştı. Aşının tüm yaş gruplarında ve farklı demografik özellikleri olan kişilerde hemen hemen aynı oranda koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin de görülmediği belirtilmişti.

Aşının 65 yaş üstündekilerde yüzde 94 koruma sağladığı tespit edilmişti. Ancak aşının enfeksiyona karşı ne kadar süre koruma sağladığı bilinmiyor.

AFP,DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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