ABD'de bilanço ağırlaşıyor

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 2 Nisan Perşembe günü yerel saatle 20.30 ile Cuma günü aynı saat arasında geçen 24 saatlik sürede ABD’de bin 480 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bir önceki gün ise bin 169 kişi yaşamını yitirmişti. Daha önce ise COVID-19 nedeniyle en fazla ölüm 27 Mart’ta İtalya’da gerçekleşmiş, bir günde 969 kişi yaşamını yitirmişti.

Üniversite, toplam ölü sayısını ise 7 bin 406 olarak açıkladı. Dünyada vaka sayısının en yüksek olduğu ülke olan ABD’de toplamda ise yaklaşık 278 binden fazla koronavirüs vakası kayıtlara geçti. ABD’de salgından en ağır şekilde etkilenen kent ise New York. Yaklaşık 57 bin koronavirüs vakasının bulunduğu kentte şimdiye kadar bin 867 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti.

Amerikan hükümetinin tahminlerine göre ABD’de 100 bin ila 240 bin kişinin koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından hayatını kaybedebileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump

Trump’dan maske tavsiyesi

COVID-19’dan ölenlerin sayısında kaydedilen artışın ardından ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada ABD’de vatandaşlara evlerinden dışarı çıktıklarında ağız ve burunlarını bir şal veya evde hazırladıkları maske yardımıyla kapatmalarını tavsiye etti. Trump uygulamanın zorunlu olmadığını da vurguladı ve kendisinin maske takmayacağını söyledi. ABD Başkanı salgının ilk zamanlarında durumu önemsiz göstermeye çalıştığı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Trump tıbbi maskelerinin ise sağlık personeli ve bakım evlerinde çalışan personel tarafından kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

ABD’de salgın hastalıklar konusunda yetkili merci olan Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) maske kullanımını sadece hastalar ve hastalarla ilgilenen kişilere öneriyor.

Koronavirüs krizi nedeniyle birçok ülkede tıbbi malzeme ve profesyonel amaçlı tıbbi maske bulma konusunda sıkıtı yaşanıyor. Birçok ülke ABD’nin aslında kendileri için ayırılmış olan koruyucu maskeleri satın aldığı suçlamasını yapıyor. ABD ise söz konusu suçlamaları reddediyor.

Sağlık sigortası olmayanların masrafları karşılanacak

ABD hükümeti, sağlık sigortası olmayanların da tedavi görmesine yönelik bir adım attı. Sağlık Bakanı Alex Azar sağlık sigortası olmayan COVID-19 hastalarının tedavi masraflarının karşılanacağını açıkladı. ABD’de en az 27,5 milyon kişinin sağlık sigortası bulunmuyor. Geçen iki hafta boyunca ise yaklaşık 10 milyon kişinin işini ve buna bağlı olarak da sahip oldukları sağlık sigortasını kaybettiği tahmin ediliyor.

"Virüs normal konuşma sırasında bulaşabiliyor"

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Cuma günü Amerikan Fox televizyonuna verdiği demeçte son verilere göre virüsün normal konuşma sırasında da bulaşabildiğinin tespit edildiğine dikkat çekti. Şimdiye dek temel bulaşma yollarının enfekte kişinin öksürmesi ve hapşırması olduğu düşünülüyordu.

AFP/BW,JD

© Deutsche Welle Türkçe