ABD'de Biden'a kritik İsrail mektubu

ABD'de 40'a yakın Demokrat Partili milletvekili, İsrail'e silah transferinin durdurulması için çağrı yaptı. Ortak mektup, bu yöndeki görüşün Biden'ın kendi partisi içinde giderek kuvvetlendiğini gösterdi.

ABD'de aralarında eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de bulunduğu 40'a yakın Demokrat Partili milletvekili, İsrail'e yönelik silah transferinin tamamen durdurulması için çağrı yapılan bir mektubu imzaladı.

Ortak mektupta, Biden yönetiminden hafta başında Gazze'de Washington merkezli World Central Kitchen yardım kuruluşunun çalışanlarının ölümüne neden olan İsrail hava saldırısı hakkında kendi soruşturmasını yürütmesi istendi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a gönderilen mektupta, "Yardım görevlilerine yönelik son saldırı ve giderek ağırlaşan insani kriz ışığında bu silah transferlerinin onaylanmasının mazur görülemeyeceğine inanıyoruz" denildi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Başkanı Joe Biden ve dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Mart 2022'deki bir Kongre oturumunda. Fotoğraf: Saul Loeb/Getty Images

Söz konusu mektup, Pelosi'nin yanı sıra Barbara Lee, Rashida Tlaib ve Alexandria Ocasio-Cortez dâhil, Temsilciler Meclisi'nin 36 Demokrat üyesi tarafından imzalandı.

Mektubun önemi

Mektubun Biden'a yakın isimlerden biri olan Pelosi tarafından da imzalanması, İsrail'e silah tedarikinin kesilmesi görüşünün Demokrat Parti içinde giderek güçlendiğini ortaya koydu.

İsrail ordusu dün World Central Kitchen konvoyundaki yedi yardım görevlisinin ölümüyle ilgili soruşturma sonucunda iki subayını görevden almıştı. İsrail ordusu, "vahim bir hata" ve prosedür ihlali olarak tanımladığı bu olaydan ötürü bazı üst düzey komutanlarını da resmen kınamıştı.

Gazze'de vurulan World Central Kitchen aracı Fotoğraf: AFP

Biden, Perşembe gübü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in bir an önce sivillerin korunmasına yönelik "somut" adımlar atması gerektiğini, aksi takdirde ABD'nin Gazze konusundaki politikasını değiştireceğini söylemişti.

İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından Gazze'ye düzenlediği askeri harekâtta sivil can kaybının 33 bini aştığı bildirilirken bu bölgeye yönelik abluka nedeniyle yaşanan kıtlığın boyutu da büyüyor. Bu durum, Gazze'deki saldırılarına son vermesi için çağrı yapılan İsrail'e yönelik uluslararası eleştirileri de artırıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde dün İsrail'e silah satışının durdurulması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlenmiş olası savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu tutulması çağrılarının yapıldığı bir karar tasarısı kabul edildi. Cenevre'de 47 üyeli konseyde yapılan oylamada, Türkiye dâhil 28 ülkenin lehte oy kullanmasıyla kabul edildi. Aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu altı ülke aleyhte oy kullanırken, 13 ülke çekimser kaldı.

DW,Reuters,AFP/CÖ,EC

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