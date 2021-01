ABD'de Biden dönemine nasıl geçilecek?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihi günlerinden birini yaşıyor. Başkanlık seçimlerinden yaklaşık iki buçuk ay sonra seçimin galibi Demokrat Partili politikacı Joe Biden, ülkenin 46'ıncı başkanı olarak bugün yemin ederek Beyaz Saray'daki yeni görevine başlayacak. Böylece sadece dört yıl süren Donald Trump dönemi de resmen kapanmış olacak. Trump, ikinci kez aday olduğu başkanlık seçimlerinde koltuğunu kaptırdığı Biden'ın yemin törenine katılmıyor. Cumhuriyetçi politikacı, Washington'da yapılacak tören sırasında Palm Beach'te kendine ait tatil sitesinde olacak .

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD'de Biden dönemine geçiş şöyle olacak:

- Saat 08:00 (TSİ 16:00): Donald Trump ve First Lady Melania Trump Beyaz Saray'dan ayrılacak. Başkanlık helikopteri Marine One ile askeri havaalanı Andrews'e geçecek olan çift burada düzenlenen veda törenine katılacak. Çift törenden sonra son kez binecekleri başkanlık uçağı Air Force One ile Trump'a ait Club-Resort Mar-a-Lago'nun bulunduğu Florida Palm Beach'e uçacak.

- Saat 08:45 (TSİ 16:45): Joe Biden eşi Jill Biden ile seçilmiş başkan vekili Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff Washington'da bir kilisede düzenlenecek ayine katılacak.

- Saat 10:30 (TSİ 18:30): Biden ile Harris, eşleriyle birlikte kongre binasının doğu bölümüne intikal edecek.

- Saat 11:15 (TSİ 19:15): Biden ve Harris ile eşleri yemin töreninin düzenleneceği kongre binasının batısına geçecek. Trump'ın katılmayacağı yemin töreninde Trump ile birlikte görev süresi dolan başkan yardımcısı Mike Pence ile eşi Karen Pence hazır bulunacak.

- Saat 12:00 (TSİ 20:00): Jeo Biden, ABD'nin 46'ıncı başkanı olarak İncil'e el basarak yemin edecek. Törende başkan yardımcısı olarak Harris de yemin edecek. Yemin töreninden sonra Biden ABD Başkanı olarak ilk konuşmasını yapacak. Bu konuşmanın 20 dakika sürmesi planlandı.

- Saat 12:40 (TSİ 21:40): Yeni Başkan Biden ile yardımcısı Harris, Kongre binasının doğusunda düzenlenecek askeri geçit törenini izleyecekler.

- Saat 14:25 (TSİ 22:25): Yeni Başkan ve yardımcısı ile eşleri Arlington'daki Meçhul Asker anıtına geçerek buradaki mezara çelenk koyacaklar.

- Saat 15:15 (TSİ 23:15): Biden, Harris ve eşleri Beyaz Saray'a gidecek.

- Saat 17:15 (TSİ 01:15): ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da ilk yasal düzenlemeleri imzalayacak. Biden'ın imzalayacağı ilk belgeler arasında ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil edilmesini öngören düzenleme de bulunuyor. Ayrıca Biden ilk görev gününde pandemiyle ilgili yeni düzenlemelere de imza atacak.

- Saat 17:45 (TSİ 01:45): Başkan Biden, ekibinde görev yapacaklar için sanal ortamda düzenlenen yemin törenini izleyecek.

- Saat 19:00 (TSİ 03:00): Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Jen Psaki bu sıfatıyla ilk basın brifingini gerçekleştirecek.

- Saat 20:48 (TSİ 02:48): Biden ve Harris ile eşleri yeni başkanın göreve başlaması nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katılarak, burada birer konuşma yapacak.

- Saat 21:55 (TSİ 05:55) Başkan Biden ile First Lady Jill Biden Beyaz Saray'ın balkonuna çıkacak.

