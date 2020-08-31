 ABD′de başkanlık seçimi öncesi aşı hazırlığı | DÜNYA | DW | 03.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'de başkanlık seçimi öncesi aşı hazırlığı

ABD'de başkanlık seçimleri öncesinde potansiyel koronavirüs aşısının dağıtımı için hazırlıkların tamamlanması planlanıyor. Eyalet ve büyük kentlerden 1 Kasım'a kadar hazır olmaları istendi.

Symbolbild Corona-Impfstoff (picture-alliance/Sven Simon)

ABD'de sağlık makamları, eyalet ve kent yönetimlerinden bulunacak muhtemel koronavirüs aşısı için planlama yapmalarını istedi. New York Times gazetesinin haberine göre Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), yerel yönetimlere bir yazı göndererek potansiyel aşının dağıtımı için hazırlıklarını Ekim sonuna kadar tamamlamaları konusunda uyarıda bulundu.

CDC'nin yönetimlere gönderdiği yazıda, 1 Kasım itibarıyla dağıtım merkezlerinin kurulmuş ve bu merkezlerin tam kapasite faaliyete geçmeye hazır olmaları istendi.

Kurum, aşının ülkedeki dağıtımını sağlayacak olan McKesson şirketine de gerekli inşaat ve işletme izinlerinin verilmesi için kolaylık sağlanması gerektiğini belirtti.

Hedef başkanlık seçimleri

CDC'nin yerel yönetimlere gönderdiği yazı, ABD yönetiminin başkanlık seçimlerinin yapılacağı 3 Kasım'dan önce aşı dağıtımı ile ilgili altyapının tamamlanmasını istediği şeklinde yorumlandı. ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos ayında da ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) aşı geliştirme çalışmalarının hızlandırılmasını istemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerine kadar koronavirüs aşısının geliştirilmesini umuyor

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerine kadar koronavirüs aşısının geliştirilmesini umuyor

Ancak uzmanlar, yeterli bilimsel veriler toplanmadan geliştirilecek bir aşının piyasaya sürülmemesi konusunda uyarıyor. FDA Başkanı Stephep Hahn da ABD'de bir koronavirüs aşısına test aşaması tamamlanmadan kullanım izni verilmesinden endişe duyduğunu söylemişti.

Rusya, Ağustos ayında son test aşaması tamamlanmayan aşıya üretim izni vermişti. Ancak Batılı bilim insanları, Rusya'nın kararına kuşkuyla yaklaşıyor ve aşıyla ilgili henüz güvenilir veriler bulunmadığına dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre çok sayıda ülkede koronavirüse karşı 169 aşı geliştirme çalışması sürdürülüyor. Bu potansiyel aşıların 30'u insanların üzerinde denenme aşamasında ve 8'i tescillenme kararı için önem teşkil eden son kısım olan üçüncü aşamada bulunuyor.

dpa,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ne zaman COVID-19 aşısı olabileceğiz?

Rusya, ilk koronavirüs aşısını tescil ettiren ülke oldu. Ancak bu aşının güvenilirliğine dair şüpheler var. Peki, diğer ülkelerdeki çalışmalar hangi aşamada? Geniş kitleler ne zaman aşı olmaya başlayabilecek?  

AB Komisyonundan yoksul ülkelere aşı sözü

AB Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan ve koronavirüs aşısının herkes tarafından ulaşılabilir olmasını hedefleyen bir girişime 400 milyon euro katkıda bulunacağını açıkladı.  

Alman Biontech korona aşısı için üretim ruhsatına başvurmaya hazırlanıyor

Alman Biontech şirketi, son test aşamasına getirdiği korona aşısı araştırmalarının olumlu sonuçlanması halinde ekimde seri üretime başlamak için müracaat edeceklerini açıkladı.  

Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı

Rusya, koronavirüse karşı tescil edilen ilk aşı olma özelliğini taşıyan "Sputnik V"in üretimine başlandığını duyurdu.  

Almanya'da korona aşısı en erken 2021'de

Almanya'da aşı çalışmalarından sorumlu olan Paul Ehrlich Enstitüsü üretilecek koronavirüs aşısının kullanımına 2021 yılının başlarında başlanabileceğini açıkladı.  

Benzer içerik

China Filmstill aus Coronation von Ai Weiwei: Krankenhaus-Schwestern in Schutzkleidung

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı 31.08.2020

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı, virüs yüzünden ölenlerin sayısı ise 845 bin olarak kaydedildi. Koronavirüs vakalarının arttığı Türkiye'de son bir gün içinde 1482 yeni vaka tespit edildi.

Symbolbild Corona-Impfstoff

AB Komisyonundan yoksul ülkelere aşı sözü 31.08.2020

AB Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan ve koronavirüs aşısının herkes tarafından ulaşılabilir olmasını hedefleyen bir girişime 400 milyon euro katkıda bulunacağını açıkladı.

Coronavirus Impfstoff Symbolbid

Alman Biontech korona aşısı için üretim ruhsatına başvurmaya hazırlanıyor 21.08.2020

Alman Biontech şirketi, son test aşamasına getirdiği korona aşısı araştırmalarının olumlu sonuçlanması halinde ekimde seri üretime başlamak için müracaat edeceklerini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapan Yunanistan, İtalya, Fransa ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait savaş gemileri (26-28.08.2020)

ABD’den "tansiyonu düşürün" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Yunanistan’a çağrıda bulunarak, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve yetki alanları konusunda yaşanan gerilimin düşürülmesini talep etti.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  