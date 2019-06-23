 ABD′de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump ev sahipliği yaptı | DÜNYA | DW | 05.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarına Trump ev sahipliği yaptı

ABD'de Donald Trump yaklaşık 70 yıldır süregelen bir geleneğin dışına çıkarak, 4 Temmuz'da Washington'da askeri bir etkinlik düzenledi. Kutlamalar protestoya da sahne oldu.

Bağımsızlık Günü askeri bir törenle kutlandı

Bağımsızlık Günü askeri bir törenle kutlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, Başkan Donald Trump'ın ev sahipliğini yaptığı "Amerika'ya Selam" adlı askeri etkinlikle kutlandı.

Yaklaşık 70 yıldır ilk kez bir ABD Başkanı tarafından düzenlenen kutlamalar, Washington'daki Lincoln Anıtı'nın da yer aldığı National Mal adlı parkta düzenlendi.

Halka açık olarak düzenlenen etkinliğe, Trump'a destek veren çok sayıda Amerikalı, Cumhuriyetçi Parti'nin bağışçıları ve üst düzey askeri temsilciler katıldı.

Washington Unabhängigkeitstag Parade Trump Rede (Reuters/J. Roberts)

ABD Başkanı Trump törende konuşma yaptı

Trump konuşmasında Amerikalılara "davalarına sadık kalma" çağrısı yaptı. Konuşmasında güncel siyasete yer vermeyen Trump, "Tarihimizi, halkımızı, bayrağımızı koruyan kahramanlarımızı kutluyoruz" diye konuştu. ABD'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyleyen Trump, "Şu an en güçlü halinde. Amerikalılar için hiçbir şey imkansız değil" dedi.

Trump konuşmasını, ABD'de siyahilerin verdiği özgürlük mücadelesinin sembol isimleri arasında yer alan Martin Luther King Jr'ın 1963'teki "Benim Bir Hayalim Var" konuşmasını gerçekleştirdiği Abraham Lincoln heykelinin önünde yaptı.

Yağmurlu bir havada düzenlenen gösteri sırasında ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli savaş uçakları ve helikopterlerle uçuş yaptı.

4 Temmuz'da protesto

Ulusal bir bayram olan 4 Temmuz'un kutlamalarına Trump'ın ev sahipliği yapması tepkiye neden oldu.

Washington Unabhängigkeitstag Feier Protest Anti Trump (picture-alliance/newscom/K. Cedeno)

Bağımsızlık Günü protestolara da sahne oldu

Trump, bağımsızlık günü kutlamalarını siyasete alet etmekle suçlayan göstericiler, posterler ve 6 metre büyüklükte bir bebek Trump balonu ile eylem yaptı.

4 Temmuz kutlamalarına ev sahipliği yaparak, etkinlikte konuşma yapan son ABD Başkanı 1951'de Harry Truman olmuştu. 

AP,rtr/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Symbolbild Cyber Angriff

Washington Post: ABD İran’a siber saldırı düzenledi 23.06.2019

Birkaç gün önce İran’a saldırıdan son anda vazgeçen ABD’nin İran’ın füze kontrol sistemlerine siber saldırı düzenlediği öne sürüldü. Tahran ise çıkacak olası bir çatışmanın bölge ülkelere yayılacağı uyarısında bulundu.

Iran, Außenminister Mohammad Javad Zarif

İran'dan ABD'ye 'nükleer' yalanlama 02.07.2019

Tahran, nükleer anlaşmayla belirlenen uranyum stoku sınırını aştığını doğruladı. Ancak İran'ın uzun zamandır mutabakatın şartlarını ihlal ettiğini öne süren ABD'nin iddiasını yalanladı.

USA New York Asia Society | Mohammed Dschawad Sarif, Außenminister Iran

Zarif'ten Trump'a tepki: Savaşa susamışlar 24.06.2019

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni yaptırımlara onay verdi. Kararın ardından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'a yakın siyasetçileri savaşa susamakla suçladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İran ile İngiltere arasında petrol tankeri krizi

İran'a ait ham petrol yüklü bir tankere Cebelitarık Boğazı'nda el koyulması Londra ile Tahran arasında gerilime neden oldu. Tankerin Suriye'ye ham petrol taşıyarak AB yaptırımlarını ihlal ettiği öne sürülüyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  