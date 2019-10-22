 ABD′de Arbery cinayeti ile ilgili gözaltı | DÜNYA | DW | 08.05.2020

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DÜNYA

ABD'de Arbery cinayeti ile ilgili gözaltı

ABD'de sokakta koşu yapan siyahi bir genci öldüren baba ile oğlu gözaltına alındı. Görüntüleri büyük tepkiye yol açan olay, akıllara 2012'deki Trayvon Martin vakasını getirdi.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Brunswick kentinde Ahmaud Arbery'nin vurularak öldürüldüğü yer

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Brunswick kentinde Ahmaud Arbery'nin vurularak öldürüldüğü yer

ABD'nin Georgia eyaletindeki Brunswick kentindeki evinin yakınlarında koşarak spor yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery; Gregory McMichael ve Travis McMichael isimli baba oğul tarafından vurularak öldürüldü.

Olay geçen Şubat ayında yaşandı ancak görüntülerinin yeni ortaya çıkması üzerine kamuoyunda şüphelilere yönelik büyük bir tepki oluştu. Eski bir polis memuru olan 64 yaşındaki Gregory McMichael ve 34 yaşındaki oğlu, Arbery'yi hırsız olduğu için vurduklarını iddia etmişlerdi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheliler, cinayet ve ağır fiili saldırı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Görüntüleri, Arbery'yi öldüren kişilerin komşusu tarafından çekildiği bildirildi. İddiaya göre, baba oğul McMichael ve komşuları William Bryan, sokakta koşu yapan Arbery'nin araçla peşine düşüp yolunu kesti. Görüntülerde, koşarken araçla önü kesilen Arbery'nin Gregory McMichael ve Travis McMichael ile girdiği arbedede vurulduğu görülüyor.

ABD kamuoyunda büyük tepki

Şüphelilerin gözaltına alınmasından önce aktris Zoe Kravitz, Instagram'da paylaştığı mesajda, Arbery'nin "iki beyaz adam tarafından kamera önünde öldürüldüğünü ve bu heriflerin tutuklanmadığını" belirtmişti. Billie Eilish ve Kylie Jenner gibi ünlüler de kendi hesaplarında bu mesajı yeniden paylaştı.

LeBron James

LeBron James

Yıldız basketbolcu LeBron James de Instagram'da, "Kelimenin gerçek anlamıyla, evlerimizin konfor alanından dışarı adım attığımız her gün/her an avlanıyoruz" ifadesini kullandı.

Sosyal medyada birçok kişi, bu vaka ile 17 yaşındaki Trayvon Martin'in 2012 yılında öldürüldüğü olay arasında paralellik kurdu. Afrika kökenli bir ABD'li olan Martin, Florida'da alışverişten evine dönerken bir mahalle bekçisi tarafından öldürülmüştü. Martin'in ölümü, ırkçılık ve siyahlara yönelik şiddete karşı olan "Black Lives Matter" hareketinin başlamasını sağlamıştı.

DW,dpa,AFP / CÖ,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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