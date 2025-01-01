ABD'de araç kalabalığa daldı: 15 ölü

ABD'nin New Orleans kentinde bir kamyonet yılbaşı eğlencesi için sokakta toplanan kalabalığın arasına daldı. "Terör eylemi" olarak değerlendirilen saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin New Orleans kentinde bir kamyonet yeni yıl kutlamalarına katılan kalabalığın arasına daldı.

Olay yerel saatle sabah 03.15'te, turistik Bourbon ve Canal caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği, 35 yaralının hastanelere kaldırıldığı açıklandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri "terör eylemi" olarak değerlendirilen saldırıya dair soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Şüphelinin kullandığı araçta yapılan incelemede "patlayıcı olduğu değerlendirilen bir cihaz" bulundu.

FBI tarafından yapılan açıklamada, Teksas doğumlu 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud-Din Jabbar olduğu belirtilen saldırganın aracında IŞİD flaması bulunduğu doğrulandı.

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell saldırının hemen ardından yaptığı ilk açıklamada, henüz soruşturmanın devam ettiğini ancak yaşananın bir "terör saldırısı olduğunu bildiklerini" kaydetti. Louisiana Valisi Jeff Landry ise saldırıyı "korkunç bir şiddet eylemi" olarak niteledi.

Beyaz Saray ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini, Başkan'ın süreci yakından takip ettiğini açıkladı. Biden'ın Belediye Başkanı Cantrell ile görüştüğü de aktarıldı.

Saldırı sonrası New Orleans'da Bourbon Caddesi trafiğe kapatıldı Fotoğraf: MATTHEW HINTON/AFP

300'den fazla polis görevdeydi

Polis "mümkün olan en fazla sayıda kişiye çarpma hedefiyle" hareket eden saldırganın kazanın hemen ardından bölgedeki polislere ateş açtığını, iki memurun yaralandığını bildirdi. Şüpheli polisin karşı ateşi sonucu olay yerinde öldü. Saldırganın motivasyonuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Yeni yıl önlemleri kapsamında bölgede 300'den fazla polis görev yapıyordu.

Görgü tanıkları beyaz bir kamyonetin kalabalığın arasına hızla daldığını, o anlarda büyük bir panik yaşandığını anlattı.

Olay yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelirken Georgia ve Notre Dame üniversiteleri takımlarının bugün oynanması planlanan futbol maçı nedeniyle kentte çok sayıda taraftar toplanmıştı. Yaralananların çoğunun turistler değil, bölge sakinleri olduğu kaydedildi, karşılaşmanın iptal edilmeyeceği duyuruldu.

dpa,Reuters,DW / MUK,TY

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