ABD'de araç kalabalığa daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin New Orleans kentinde bir kamyon yılbaşı eğlencesi için sokakta toplanan kalabalığın arasına daldı. Olayda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New Orleans kentinde yılbaşı gecesi bir araç kalabalığın arasına daldı. Amerikan basını olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının 30'un üzerinde olduğunu aktarıyor.

CNN televizyonuna göre yaralılar civardaki beş farklı hastanede tedavi altına alındı.

Polis Canal ve Bourbon caddelerinde acil yardım ekiplerinin yaralılara müdahale ettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları bir kamyonun kalabalığın arasına hızla daldığını, o anlarda büyük bir panik yaşandığını anlattı.

Louisiana Valisi Jeff Landry yaşananlar için "korkunç bir şiddet eylemi" dedi.

Olay yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelirken Georgia ve Notre Dame üniversiteleri takımlarının bugün oynanması planlanan futbol maçları nedeniyle kentte çok sayıda taraftar toplanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

DW / MUK,TY

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