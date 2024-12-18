ABD'de akıl hastası bir kişi idam edildi

ABD'de avukatlarının paranoid şizofreni hastası olduğunu söylediği bir kişi 27 yıl önce işlediği dört cinayetten ötürü zehirli iğne ile idam edildi.

ABD'nin Indiana eyaletinde 15 yıl aradan sonra ilk kez bir mahkûm idam edildi.

Kardeşi dahil dört kişiyi öldürmekten suçlu bulunan 49 yaşındaki Joseph Corcoran, 1997 yılında işlediği suçlardan ötürü eyalet hapishanesinde uygulanan zehirli iğne ile öldürüldü. Akıl hastası olduğu belirtilen Corcoran'ın son sözlerinin "Şu işi halledelim" olduğu açıklandı.

Bu, ABD'de 2024'te gerçekleştirilen 24'üncü idam oldu. Eyalette idamlar gerekli tıbbi ilaçlar temin edilemediği için 2009'da durdurulmuş, ilaçların geçen yaz yeniden bulunabilmesiyle idamlara devam edileceği açıklanmıştı.

"Şizofreni hastasıydı"

Avukatları, uzun süredir paranoid şizofreni hastası olan Corcoran'ın idamına itiraz ediyordu. Müvekkillerinin halüsinasyonlar ve sanrılardan muzdarip olduğunu söyleyen avukatlara göre Corcoran'un bu rahatsızlıkları cinayetleri işlediği 1997'de yaşadığına dair tıbbi kayıtlar mevcuttu.

Mahkeme kayıtlarına göre, kız kardeşi evlendiği için onunla paylaştığı evden taşınmak zorunda kalan Joseph Corcoran cinayetleri işlediği 1997 Temmuz'unda stresli günler geçiriyordu.

O dönem erkek kardeşi James ile yaşadığı bir anlaşmazlık sırasında o ve beraberindeki üç başka kişiyi tüfekle vurup öldürmüştü.

Corcoran 1992'de evlerinde ölü bulunan ebeveynleriyle ilgili cinayet suçlamasından ise beraat etmişti.

ABD'nin 50 eyaletinden 23'ünde idam cezası yasak.

AFP / MUK,TY

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