ABD’de aşırı doz uyuşturucu kaynaklı ölümlerde artış

Korona krizinin en ağır vurduğu ülkelerin başında gelen ABD’de pandeminin çok boyutlu sonuçları etkisini göstermeye devam ediyor.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) tarafından açıklanan veriler, ülkede pandeminin aşırı doz uyuşturucu kullanımından kaynaklanan ölümlerde de artışa neden olduğunu ortaya koydu. CDC, Mayıs ayına kadar olan bir yıllık verilere göre 81 bini aşkın kişinin aşırı doz kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu rakamın, şu ana kadar 12 ay içinde kayıtlara geçen en yüksek aşırı doz kaynaklı ölüm oranı olduğu belirtildi. Söz konusu ölümlerin, büyük oranda vücutta morfin gibi etki gösteren ''opioid'' adlı ilaçların aşırı doz kullanımından kaynaklandığı belirtiliyor. Verilere göre, aşırı doz kokain kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında da artış gözlendi. Bu ölümlerde ağırlıklı olarak sentetik opiodların ve kokainin birlikte kullanılmasının etkili olduğu belirtildi.

Verilere göre, özellikle pandemi başlangıcından sonra aşırı doz kaynaklı ölümlerde belirgin bir artış gözlendi. CDC, bu verilerin kamu sağlığı ve sosyal danışmanlık hizmetlerinin pandemi nedeniyle sekteye uğramasıyla ilintili olduğunu kaydetti. Bu verilerin, aşırı doz riski bulunanlarda temel hizmetlere erişiminin devam etmesinin ve önleyici aktivitelerin yaygınlaştırılmasının öneminin altını çizdiği belirtildi.

Uzmanlara göre, ölümlerdeki artışta insanların pandemi nedeniyle işini ve evini kaybetmesi önemli rol oynuyor.

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CDC Direktörü Robert Redfield, pandemiye karşı mücadele verilirken, krizin diğer boyutlarından etkilenen grupların görmezden gelinmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Günlük hayatta görülen kırılmanın, madde kullanımı sorunu olanlarda ağır etkilere yol açtığını söyleyen Redfield, "pandemiyle mücadele edilirken, öngörülemeyen sonuçlarından muzdarip olan insanlara da destek verilmesi gerektiğini" belirtti.

ABD’de 1999 yılından bu yana 500 binden fazla kişi reçeteli ya da reçetesiz aşırı doz uyku ilacı kullanımından dolayı hayatını kaybetti. Purdue Pharma gibi ilaç firmaları, reçeteli uyku ilaçlarının satışını gereksiz yere teşvik ederek ABD çapında bir bağımlılık sorununu tetikledikleri gerekçesiyle dava edilmişti. CDC’ye göre ölümlerde yaşanan son artıştaki en büyük pay ise yasa dışı şekilde üretilen Fentanil'in.

DW, AFP / SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe