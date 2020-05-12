ABD’de açılım uyarısı: "Sonuçları felaket olabilir"

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD’de önlemlerin gevşetilmesi konusunda ihtiyatlı olunması yönünde uyarıda bulundu.

ABD Senatosu’na hitap eden Fauci, kısıtlamaların kaldırılmadan önce vaka sayılarında düşüş gözlendiği 14 günlük bir sürecin elzem olduğuna işaret ederek, açılımda belirlenen yönerge ve kriterlere uyulmamasının sonuçlarının "felaket olabileceğine" işaret etti.

"Bir topluluk, eyalet ya da bölge söz konusu yönergelere uymaz ve yeniden açılırsa bunun çok ciddi sonuçları olabilir" diyen Fauci, "daha sonra kontrol altına alınması mümkün olmayacak bir salgının fitilini ateşleme riskinin bulunduğuna" dikkat çekti.

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"Ölü sayıları daha yüksek olabilir"

Salgın konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlığı görevini yürüten virolog Fauci, ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının kayıtlara geçen rakamdan daha yüksek olabileceğini de kaydetti.

Koronavirüsün en çok can aldığı ülke olan ABD'de resmi rakamlara göre ölü sayısı 82 bini aştı. Ülkede Salı günü ölü sayısında belirgin bir artış gözlemlenmiş, 24 saat içinde bin 894 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP, SÖ, GA

© Deutsche Welle Türkçe