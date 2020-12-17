 ABD′de 900 milyar dolarlık yardım paketi | DÜNYA | DW | 21.12.2020

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DÜNYA

ABD'de 900 milyar dolarlık yardım paketi

ABD'de 900 milyar dolar hacmindeki koronavirüs yardım paketi üzerinde anlaşma sağlandı. Paketle salgından olumsuz etkilenen işletmelere ve vatandaşlara maddi destek yapılması hedefleniyor.

Washington: Das Kapitol - Sitz des US-Kongresses

Amerikan Kongresi'nde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, salgının etkileri nedeniyle hazırlanan 900 milyar dolarlık yardım paketi üzerine anlaşmaya vardı. Aylar süren pazarlıkların ardından kabul edilen yardım paketiyle zor durumda kalan işletmelere ve vatandaşlara maddi destek verilmesi ve aşı dağıtım süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. 

Kongre'de yardım paketiyle ilgili oylama Pazartesi günü yapılacak. Ancak üzerinde anlaşma sağlanması nedeniyle düzenlemenin kabul edilmesine kesin gözle bakılıyor. Yardım paketi kapsamında haftalık 300 dolar işsizlik ödemelerine katkı ve çoğu vatandaşın yararlanabileceği 600 dolar doğrudan ödeme yapılacak. Ayrıca salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen işletmelere, okullara, sağlık çalışanlarına ve evden atılma tehdidiyle karşı karşıya kalan kiracılara maddi destek sağlaması öngörülüyor.

Senatosu'da çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, yardım paketiyle ilgili olarak "Paket, çok uzun zamandır bekleyen ve zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olacak yardımları hedefliyor" dedi ve daha fazla yardımın da yolda olduğunu ifade etti. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi de Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından daha fazla yardımın sağlanacağını ve bunun daha başlangıç olduğunu söyledi. 

Paket neleri kapsıyor?

ABD'de Mart ayında kabul edilen 2,4 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketi sonrası  kabul edilen bu ikinci paket, 286 milyar dolar doğrudan ekonomik desteği ve 325 milyar dolar küçük işletmelere sağlanacak desteği kapsıyor.

Ayrıca aşı, test yatırımları ve sağlık çalışanlarına 69 milyar dolar destek aktarılması planlanıyor. Bu miktarın 30 milyar doları aşı üretim ve dağıtım süreçlerine, 9 milyar doları sağlık çalışanlarına ve 4,5 milyar dolarının ruh sağlığı için ayrılması planlanıyor.

Ayrıca, paket kapsamında eğitim kurumlarına  82 milyar dolar, kiracılara 25 milyar dolar aktarılması öngörülüyor.

Gıda desteği için 26 milyar dolar ve çocuk bakımı için ise 10 milyar dolar ayrılıyor.

AP / AI, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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