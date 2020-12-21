ABD'de 892 milyar dolarlık korona paketine onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), üzerinde Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin anlaşmaya vardığı yaklaşık 892 milyar dolarlık koronavirüs yardım paketi dün Kongre'de yapılan oylamanın ardından onaylandı. Yardım paketi, aylar süren pazarlıkların ardından kabul edildi. Paket kapsamında zor durumda kalan işletmelere ve vatandaşlara maddi destek verilmesi ve aşı dağıtım süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Aylarca süren müzakerelerin ardından üzerinde anlaşılan yardım paketi önce Temsilciler Meclisi'nde, ardından da Senato'da onaylandı. Temsilciler Meclisi'nde 53 oya karşılık 359 oyla onaylanan teşvik paketi, Senato'da da 6'ya karşı 92 oyla kabul edildi. Paket, Trump'ın imzalamasının ardından yürürlüğüe girecek.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, yardım paketini desteklediğini, ancak paketin kendisinin de talep ettiği eyalet yönetimlerine ve yerel yönetimlere doğrudan yapılacak yardımı kapsamadığını belirtti. Bu talebi, Joe Biden göreve geldiğinde bir daha görüşebileceklerini de ifade etti. Cumhuriyetçi Hal Rogers, onaylanan paketin "adil bir uzlaşmayı" yansıttığını belirtti.

Bu yardım paketi, Mart ayında onaylanan 2 trilyon dolarlık paketin ardından ABD tarihinde onaylanan ikinci büyük teşvik paketi.

Paket neleri kapsıyor?

Yardım paketi, 286 milyar dolar doğrudan ekonomik desteği ve 325 milyar dolar küçük işletmelere sağlanacak desteği kapsıyor. Paket kapsamında haftalık 300 dolar işsizlik ödemelerine katkı ve çoğu vatandaşın yararlanabileceği 600 dolar doğrudan ödeme yapılacak.

Bunun yanı sıra aşı, test yatırımları ve sağlık çalışanlarına 69 milyar dolar destek aktarılması planlanıyor. Bu miktarın 30 milyar doları aşı üretim ve dağıtım süreçlerine, 9 milyar doları sağlık çalışanlarına ve 4,5 milyar dolarının ruh sağlığı için ayrılması planlanıyor.

Ayrıca, paket kapsamında eğitim kurumlarına 82 milyar dolar, kiracılara 25 milyar dolar aktarılması öngörülüyor.

Gıda desteği için 26 milyar dolar ve çocuk bakımı için ise 10 milyar dolar ayrılıyor.

Reuters, AP/ AI, HS

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