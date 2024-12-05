ABD'de 7 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), daha önce 6,6 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 7 olarak revize etti.

USGS, depremin California eyaletinin kuzeyinde, Oregon eyaleti sınırı yakınındaki Ferndale kentinin batısında, kıyının 63 kilometre açığında ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Depremin, güneyde yaklaşık 440 kilometre uzaklıktaki San Francisco kentinde de hissedildiği ve çok sayıda artçı deprem kaydedildiği belirtildi.

Tsunami alarmı

Ulusal Tsunami Merkezi, eyalette yaşayan 5,3 milyon nüfus için sarı tsunami alarmı verdi. Sarı alarm, bölgesel asgari hasar tahminini ifade ediyor.

Tsunami alarmı, California ve Oregon eyaletlerindeki 643 kilometrelik kıyı şeridini kapsıyor.

AP,rtr/BK,BÜ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?