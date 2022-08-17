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ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe BidenFotoğraf: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'de 434 milyar dolarlık iklim ve sağlık paketi

51 dakika önce

ABD Başkanı Biden, iklim koruma önlemlerine 370 milyar dolar ve sağlık sistemine 64 milyar dolarlık kaynak öngören yasal düzenlemeyi imzalayarak yürürlüğe soktu.

https://www.dw.com/tr/abdde-434-milyar-dolarl%C4%B1k-iklim-ve-sa%C4%9Fl%C4%B1k-paketi/a-62833256

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun düşürülmesine yönelik geçen hafta Kongre'den geçen yasayı imzalayarak yürürlüğe soktu. Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Demokratlar açısından büyük bir başarı olarak görülen yasa, milyarlarca dolarlık iklim sağlık ve vergi düzenlemelerini içeriyor.

Beyaz Saray'daki imza töreninde konuşan Biden, paketin Amerikan ailelerine refah ve ilerleme getireceğini, aynı zamanda ABD'de demokrasinin hala işlediğini gösterdiğini belirterek "Bir ulus dönüştürülebilir. Şu an olan da bu" dedi.

Yasa, enerji güvenliği ve iklim korumaya on yıla yayılacak şekilde 370 milyar dolar, sağlık sistemine de 64 milyar dolar aktarılmasını içeriyor. İklim değişikliğiyle mücadele için Amerikan tarihinde şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırım olma özelliği taşıyan yasa, sağlık alanında da resmi sigorta kurumu Medicare'e ilaç şirketleriyle pazarlık yaparak fiyatları düşürme imkanı tanıyor.

Büyük şirketlere ek vergi

Paketin finansmanında kullanılmak üzere büyük şirketlere ek vergi uygulanacak. Bu önlemlerle aynı zamanda bütçe açığının ve enflasyonun da düşürülmesi hedefleniyor.

Biden çok daha kapsamlı önlem ve hizmetleri içeren 3,5 trilyon dolar hacimli 10 yıllık bir paket oluşturmak istemiş, ancak parti içinde paketin maliyeti konusunda oluşan muhalefet nedeniyle paketi daraltmak zorunda kalmıştı. Biden'ın seçim vaatlerindeki büyük projelerin çoğunun gerçekleştirilememesi parti içinde ve seçmen arasında hoşnutsuzluğa yol açıyordu.

Başkan'ın görev süresinin ortasına denk gelen Kasım ayındaki ara seçimlerde Demokratlar Senato ve Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu nedenle yürürlüğe giren paket Demokratlar açısından önemli bir başarı ve ara seçimler için umut kaynağı olarak görülüyor.

AFP/BK,JD

 

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