ABD'de 41 milyon kişi işsizlik yardımına başvurdu

ABD'deki çok sayıda eyalette korona önlemlerinin gevşetilmesine rağmen istihdam piyasasındaki çöküş devam ediyor. Amerikan hükümeti bugün yaptığı açıklamada, korona önlemlerinin alınmaya başlandığı Mart ayından bu yana 41 milyona yakın kişinin işsizlik parası için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada sadece geçen hafta 2 milyondan fazla işsizlik başvurusu yapıldığı belirtildi. Bu göstergeler ışığında ABD'de Mayıs ayındaki işsizlik oranının yüzde 20'yi geçeceği tahmin ediliyor. ABD'de işsizlik, korona krizi öncesi Şubat ayında yüzde 3,5 dolayındaydı.

Analistler, birçok eyalette önlemlerin gevşetilerek dükkanların, fabrikaların ya da restoran gibi iş yerlerinin yeniden açılmasının istihdam piyasasına yavaş yavaş olumlu etki edeceğini tahmin ediyor. Bir diğer iyimser tahmin de Mart ayından bu yana işsizlik yardımına başvuranların gevşetmelerle yeniden iş bulabileceği yönünde.

ABD'de tam olarak kaç kişinin işsiz kaldığı önümüzdeki hafta açıklanacak Mayıs ayı işsizlik rakamları ile belli olacak.

Küçülme ve resesyon beklentisi

ABD ekonomisi bu yılın başından bu yana beklenenden daha fazla küçüldü. ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik performansın bir önceki çeyreğe oranla yüzde 5,0 gerilediğini hesaplamıştı. Daha önce tahmin edilen daralma ise yüzde 4,8 civarındaydı.

ABD Kongresi, şimdiye kadar 2 trilyon 700 milyar dolar hacmindeki bir konjonktür paketine onay verdi. Korona önlemleri için hazırlanan bu paket, ABD'nin yıllık ekonomik performansının yüzde 10'una tekabül ediyor. Ayrıca ABD'nin merkez bankası FED de Amerikan ekonomisinde yeni bir felakete önlemek üzere bir program hazırladı. FED Başkanı Jerome Powell'a göre korona pandemisi ABD ekonomisini İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en ağır resesyona sürükleyecek.

Can kaybı 100 bini geçti

Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Çarşamba akşamı itibarı ile ABD'de COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 400 oldu. ABD'de koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 700 bini geçti.

AFP/HS,JD

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