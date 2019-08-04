 ABD′de 24 saat içinde ikinci saldırı | DÜNYA | DW | 04.08.2019

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DÜNYA

ABD'de 24 saat içinde ikinci saldırı

ABD'nin Teksas eyaletindeki saldırıdan sonra Ohio'da da silahlı bir kişi, dokuz kişiyi öldürdü.

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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde silahlı bir kişinin, dokuz kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Polis tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Silahlı kişi öldü. Ayrıca dokuz kişi de hayatını kaybetti. En az 16 kişi de tedavi için hastaneye kaldırıldı" denildi.

Polis, bölgede eğlence mekânlarıyla bilinen Oregon mahallesindeki olayın sabaha karşı saat 1'de yaşandığını ve yakınlardaki emniyet görevlilerince müdahale edilerek "hızla sonlandırıldığını" duyurdu.

ABD'de dün Teksas eyaletinin El Paso kentindeki bir mağazada düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi öldürülmüştü. 

Ayrıntılar geliyor...

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