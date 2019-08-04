ABD'de 24 saat içinde ikinci saldırı

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde silahlı bir kişinin, dokuz kişiyi öldürdüğü açıklandı.

Polis tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Silahlı kişi öldü. Ayrıca dokuz kişi de hayatını kaybetti. En az 16 kişi de tedavi için hastaneye kaldırıldı" denildi. Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmedi.

Polis, bölgede eğlence mekânlarıyla bilinen Oregon mahallesindeki olayın sabaha karşı saat 1'de yaşandığını ve yakınlardaki emniyet görevlilerince müdahale edilerek "hızla sonlandırıldığını" duyurdu.

Emniyet sözcüsü Matt Carper, şüphelinin olay mahalline intikal eden polis memurları tarafından vurularak öldürüldüğünü söyledi. Tek bir failin olduğunu tahmin eden polis, öldürülen şüphelinin kimliğini açıklamadı.

Olay yerine giden FBI yetkililerinin de soruşturmaya yardımcı olduğu açıklandı.

ABD'de dün Teksas eyaletinin El Paso kentindeki bir mağazada düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi öldürülmüştü. Olayın ardından polise teslim olan saldırganın internette yayımlanan ırkçı bir "manifestosunun" bulunduğu ve bu metinde göçmen karşıtı ifadeler yer aldığı ortaya çıkmıştı.

DW,AP,AFP,dpa/CÖ,BW

© Deutsche Welle Türkçe