ABD'de şüpheli paketler endişe yarattı

ABD'de Demokrat siyasetçilere gönderilen içinde patlayıcı madde bulunan şüpheli paketler, polisi alarma geçirdi. Şüpheli paketler, aralarında eski Başkan Barack Obama ile eski başkan adayı Hillary Clinton'ın bulunduğu Demokrat siyasetçiler ile CNN televizyonunun New York'taki stüdyosuna gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı girişimi kınayarak, bunu "alçakça" bir girişim olarak nitelendirdi. Trump, bugün Washington'da yaptığı açıklamada, "Birlik olma" çağrısında bulunarak, "Biraraya gelerek, çok açık, güçlü ve kesin bir şekilde ABD'de siyasi şiddet içeren hiçbir eylemin yeri olmadığı mesajını vermeliyiz" şeklinde konuştu.

New York Belediye Başkanı: Bu bir terör eylemi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, konuyla ilgili bilgi vermek için New York'ta düzenlenen basın toplantısında, olayı bir "terör eylemi" olarak nitelendirdi. Eylemin amacının özgür basın ve siyasetçiler ile toplumu korkutmak olduğunu söyleyen de korkutmak olduğunu belirten de Blasio, bunun "çok endişe verici bir olay" olduğunu söyledi. Durumun kontrol altında olduğunu vurgulayan de Blasio, kentte güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Siyasetçilere gönderilen paketler

Polis ve ABD Gizli Servisi tarafından bugün New York'ta yapılan açıklamada, Obama ve Clinton'a gönderilmek istenen şüpheli paketin patlayıcı madde ihtimaline karşı yapılan rutin aramalarda bulunduğu belirtildi. Paketlerin Clinton ve Obama'ya gönderilmeden önce bulunduğu belirtilerek, iki siyasetçinin de tehlike altında olmadığı vurgulandı.

Debbie Wassermann Schultz, Hillary Clinton, George Soros ve Barack Obama şüpheli paket gönderilen isimler arasında.

Gizli Servis tarafından bugün Washington'da yapılan açıklamada ise Clinton'ın New York yakınlarındaki evinin adresinin bulunduğu paketin Salı akşamı bulunduğu, Çarşamba sabahı ise üzerinde Obama'nın Washington'daki adresinin yazılı olduğu ikinci şüpheli paketin ele geçirildiği kaydedilmişti.

Obama ve Clinton'ın yanı sıra New York eyalet Valisi Andrew Cuoma'ya da şüpheli paket gönderildiği açıklandı. Cuoma da, Obama ve Clinton gibi Demokrat Partili siyasetçiler arasında bulunuyor.

Eski Adalet Bakanı Eric Holder ve Demokrat milletvekili Maxine Waters'a da paket gönderildiği kaydedildi. NBC televizonu, Holder'a gönderilen paketin üzerine yanlış adres yazıldığı, bunun üzerine paketin Demokratların eski lideri Debbie Wassermann Schultz'un Florida'daki bürosuna gönderildiğini iddia etti. Waters'a gönderilen paketin de Maryland'de bir postanede tespit edildiği belirtildi.

FBI'dan Bryan Paarmann ve New York Terörle Mücadele Birimi Yöneticisi John Miller, paketlerde bulunan patlayıcı maddelerin basit boru tipi bomba olduğunu açıkladı.

Patlayıcı madde ve beyaz toz bulundu

Şüpheli paket nedeni ile New York'ta CNN televizyonunun bulunduğu Time Warner Center tahliye edildi. New York polis yetkilileri, CNN televizyonuna gönderilen pakette düzeneği aktif patlayıcı maddenin yanı sıra içinde beyaz toz bulunan bir zarf ele geçirildiğini açıkladı. Paketin ve zarfın uzmanlar tarafından incelendiği kaydedildi. CNN televizyonu, paketin kanalda uzman olarak görev alan CIA'in eski başkanı John Brennan adına gönderildiğini duyurdu. Brennan, Trump'a yönelik sert eleştirileri ile tanınıyor.

Beyaz Saray'a da şüpheli paket gönderildiği şeklindeki haberler ise doğrulanmadı.

Pazartesi günü de George Soros'un evinin posta kutusunda şüpheli paket bulunmuştu

New York Times gazetesi, polisten aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, gönderilen paketlerin, ABD'li iş adamı George Soros'un New York'un kuzeyindeki Bedford'daki adresine Pazartesi günü gönderilen bombalı pakete benzediğini iddia etti.

Söz konusu şüpheli paketlerin kim tarafından ve hangi amaçla gönderildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Clinton teşekkür etti

2016 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi olan Hillary Clinton, şüpheli paketlerin ele geçirilmesinin ardından güvenlik birimlerine teşekkür etti. ABD'de "endişe verici bir döneme" işaret eden "derin bölünmenin yaşandığı bir dönem yaşıyoruz ve ülkemizde birliği yeniden sağlamak için bütün gücümüzle çaba göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

Şüpheli paketlerin ABD'de 6 Kasım'da yapılacak Kongre seçimleri öncesinde Demokrat siyasetçiler ile Demokratlara mali destekte bulunan Soros'a gönderilmesi dikkati çekti. CNN ise Başkan Trump tarafından yalan haberler yaymakla suçlanan medya kuruluşları arasında yer alıyor. Seçim kampanyalarının 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde olduğu gibi gergin ve siyasi kutuplaşmanın yoğun olarak gözlemlendiği bir atmosferde yapıldığı belirtiliyor. Clinton ve Obama, Demokratların seçim etkinliklerine katılan siyasetçiler arasında bulunuyor.

AFP,rtr,dpa/JD,ÖA

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