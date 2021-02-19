ABD'de ölü sayısı 500 bini geçti

Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs ya da ona bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçti. Başkan Joe Biden ile yardımcısı Kamala Harris Beyaz Saray'da ölenler için düzenlenen törende saygı duruşunda bulundular. Biden, ülke genelindeki resmi kurumlardaki ABD bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Dünyada koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybı görülen ülkenin ABD olduğunu vurgulayan Biden, "Bugün gerçekten kasvetli ve yürek burkan bir dönüm noktasındayız" dedi.

Biden, son bir yıl içinde salgın nedeniyle ölen ABD'lilerin sayısının, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda yaşamlarını yitiren ABD vatandaşlarının toplam sayısından fazla olduğunu da vurguladı.

Konuşmasında Amerika halkından umutlu olmalarını isteyen Biden, "Acıya karşı sağır olup direnmeliyiz. Her yaşamı bir istatistik verisi olarak görmeye karşı direnmeliyiz" diye seslendi.

"Bu ülke yine gülecek, bu ülke yine güneşli günler görecek. Bu ülke yeniden şenlenecek" diye konuşan Biden, "Bunu atlatacağız, söz veriyorum" dedi.

Konuşmasında normalleşme süreci ile ilgili bir açıklama yapmayan Biden, yılın ikinci yarısında durumun önemli ölçüde iyileşmesini beklediğini belirterek, "Asla pes etmedik. Biz Amerikayız. Yapabiliriz ve yapacağız" şeklinde konuştu.

ABD'de bir yoğun bakım ünitesi

Ölenlere saygı

Salgında yaşamlarını yitiren ABD'lileri anarak onlara ve yakınlarına saygı ifadesinde bulunduklarını vurgulayan Biden, devlet daireleri, kamu binaları, askeri üsler ve yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerde bayrakların beş gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı.

Temsilciler Meclisinde de milletvekilleri bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Almanya'nın Washington Büyükelçisi Emily Haber, Twitter'da yayınladığı mesajında Biden'ın çağrısına katılarak bir mum yaktığını duyurdu. Haber mesajında, "500 bin tahayyül edilmesi zor bir sayı. Bana, tanıdığım bir ruhu düşünmeye (ve acısını çekmeye) yardımcı oluyor. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Salgın ABD'de özelllikle kış aylarında çok etkili oldu. Ocak ayının başından beri 150 binden fazla insan koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle öldü. Yaklaşık 330 milyon nüfuslu ABD'de halkın yüzde 28,2'si koronavirüse yakalandı.

44 milyon ABD'li aşılandı

Ancak son zamanlarda, durumun yakında düzeleceğine dair umutlar var. 44 milyondan fazla kişinin aşılandığı ülkede günlük yeni vaka sayılarında da düşüş görülüyor. Virüsün dünya genelindeki seyrini izleyen ve vaka sayılarını derleyen ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin (JHU) verilerine göre ABD'de yaklaşık 19,4 milyon kişi ikinci doz aşılarını da oldu.

ABD'de kitlesel aşılamalar Biden'ın göreve başlamasından sonra hız kazandı. Yaklaşık bir aydır başkanlık koltuğunda oturan Biden, aşı kampanyaları ve aşı çalışmalarıyla yakından ilgileniyor. Ülkede Temmuz ayı sonu itibarıyla Moderna ile Pfizer-Biontech üretimi 600 milyon doz aşının tedarik edilmesinin sağlanacağı belirtiliyor. Böylece halkın tamamının aşılanmasına yetecek kadar aşı temin edilmiş olacak.

Ancak birçok uzman, yeni virüs varyantları nedeniyle yeni enfeksiyonlarda artış olabileceği uyarısında bulunuyor. ABD hükümeti de daha bulaşıcı olduğu tespit edilen Büyük Britanya varyantının yayılmasını endişeyle takip ediyor. ABD'li sağlık otoriteleri Büyük Britanya varyantının Mart ayı sonuna kadar baskın virüs haline gelebileceğini belirtiyor.

ABD, salgının en çok vurduğu ülke. Ancak nüfusla bağlantılı ölüm vakalarında ise bazı Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda. Johns Hopkins verilerine göre, ABD'de 100 bin kişi başına yaklaşık 152 kişi hayatını kaybetti. Belçika'da bu değer 192, Büyük Britanya'da 182, İtalya‘da 158. Almanya'da 100 bin kişiden 82'si öldü.

dpa,rtr/TY,JD

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