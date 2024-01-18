ABD: Yemen'de Husilere ait füze rampalarını vurduk

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yemen'de Husilere ait hedeflere yeni bir saldırı düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) X hesabından yaptığı açıklamada, Husi milislerine ait 14 fırlatılmaya hazır füzenin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Fırlatma rampalardaki bu füzeler, bölgedeki ticari gemilerin yanı sıra ABD donanmasına ait gemiler için bir tehdit oluşturuyordu ve her an için ateşlenmeye hazır durumda olmaları, ABD kuvvetlerinin meşru müdafaa için doğal hak ve yükümlülüklerini kullanmasına yol açtı" denildi.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla, "Masum denizcilerin hayatını korumak için ABD kuvvetlerinin eylemlerine devam edeceğini" belirtti.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı Saba, Amerikan ve İngiliz uçaklarının El Hudeyde, Taiz, Zamar ve El Beyda ve Sada'nın aralarında bulunduğu çok sayıda bölgeyi vurduğunu aktardı.

Bu son operasyon, ABD'nin İran destekli Husilere yönelik bir hafta içinde düzenlediği dördüncü saldırı oldu.

ABD ve İngiltere, geçen hafta düzenlediği saldırılarda Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılar düzenleyen Husilerin mevzilerini hedef almıştı. ABD, sonrasında Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarını sürdürmüştü.

Husilerden yeni saldırı

ABD'nin saldırılarına rağmen, Husi milisleri de Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Husiler, dün de Aden Körfezi'nde ABD'li bir şirkete ait olan Marshall Adaları bandıralı yük gemisi "Genco Picardy"e insansız hava aracı ile saldırı düzenlemişti. Saldırıda yaralanan olmamış, ancak gemide hasar meydana gelmişti.

Husiler, ABD'nin terör örgütlerine listesinde

Husiler, ABD'nin kendilerini terör örgütleri listesine almasının ardından da gemilere saldırıları sürdüreceklerini bildirdi. Husilerin sözcüsü Muhammed Abdülselam El Cezire televizyonuna yaptığına dün yaptığı açıklamada, "İsrail gemilerini veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemileri hedef almayı sürdüreceğiz. Burada söz konusu olan Filistin halkına destek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Yemen'deki Husi milislerini yeniden küresel terör listesine aldığını açıklamıştı. Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada İran destekli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemilere yönelik saldırılarını sürdürmeleri nedeniyle bu yönde bir karar alındığı belirtilmişti.

Husiler, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ile İsrail arasında savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alan saldırılar düzenliyor. Husiler kendilerini İsrail'e karşı oluşturulan, İran, Hamas ve Lübnan'daki Hizbullah milislerinin yer aldığı "Direniş Ekseni" olarak adlandırılan oluşumun bir parçası olarak görüyor.

AFP,Reuters / JD,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?