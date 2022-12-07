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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bir resmi ve önünde flu halde Türk polis memuru - (02.10.2019 / İstanbul)
Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis
Hukuk ve AdaletAmerika Birleşik Devletleri

ABD yargısı Bin Selman aleyhine davayı reddetti

3 saat önce

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı açılan davayı ABD yargısı reddetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir federal yargıç, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı açılan davayı düşürdü. Yargıç John Bates, verdiği bu karara gerekçe olarak, yargılanması istenen kişinin bir hükümet başkanı ve bu nedenle dokunulmazlığa sahip olduğunu dile getirdi. Bates, her ne kadar Hatice Cengiz tarafından dava için "güçlü" gerekçeler sunulmuş olsa da, ABD hükümetinin durduğu noktayı gözetmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz - (Kasım 2022 / Berlin)
Hatice CengizFotoğraf: Michael Zapf/Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung

ABD hükümeti geçen Kasım ayında Yargıç Bates'e gönderdiği, resmi pozisyonunu ortaya koyan bir mektupla, Bin Selman'ın hükümet başkanı olarak dokunulmazlığa sahip olduğunu bildirmişti. Suudi Arabistan'da her ne kadar veliaht prens unvanını taşısa da, uygulamada ülkenin yöneticisi olan Muhammed bin Selman'a geçen Eylül ayında başbakanlık makamı da verilmişti. Federal Yargıç John Bates açıklamasında, Veliaht Prens'e başbakanlık görevinin verilmesi ile ilgili sürecin de kendini "rahatsız" ettiğini dile getirdi.

İstanbul Başkonsolosşuğu'ndaki cinayet

2018 yılında, Türk nişanlısı Hatice Cengiz ile evlilik hazırlıkları için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen gazeteci Cemal Kaşıkçı burada katledilmişti. Türk ve Amerikan makamlarının olaya dair açıklamalarına göre, Başkonsoloslukta bekleyen 15 kişilik bir ekip, Kaşıkçı'yı öldürerek cesedini yok etti. ABD gizli servislerinin elde ettiği bulgulara göre söz konusu cinayet bizzat Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından onaylandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - (15.07.2022 / Riyad)
ABd Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la görüşmesi tepkilere neden olmuştuFotoğraf: Bandar Algaloud/REUTERS

Olayın ardından haftalarca cinayetle bir ilgisinin olmadığını öne süren Riyad, artan uluslararası baskı karşısında bu söylemini değiştirmiş ve Bin Selman'a muhalif, hükümet karşıtı Kaşıkçı'nın "tutuklanması için düzenlenen operasyonda yaşanan talihsizlik sonucu" öldürüldüğünü kabul etmişti. Uluslararası boyutta büyük bir dehşet uyandıran cinayetin ardından, Suudi Arabistan ile Batı ülkeleri arasında ilişkiler bir dönem zorlu bir süreçten geçmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile başlayan Ukrayna Savaşı'nın sonucu yaşanan küresel enerji krizinin de etkisiyle Bin Selman şu an Batı tarafından yine önemli bir ortak olarak görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden da, bu göreve seçilmeden önce, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan'a "parya ülkesi" muamelesi yapılması gerektiğini dile getirmiş ancak Başkan sıfatıyla geçen Temmuz ayında Veliaht Prens'i başkent Riyad'da ziyaret etmişti.

 

AFP / ET,JD

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