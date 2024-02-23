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BilimAmerika Birleşik Devletleri

ABD yarım asır sonra yeniden Ay'da

23 Şubat 2024

ABD'li özel bir şirket tarafından uzaya gönderilen Odysseus keşif aracı, Ay'a indi. NASA'nın finanse ettiği bu yolculukla, ABD 1972'den sonra ilk kez Ay'a uzay aracı indirmiş oldu.

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Ay'a inen Odysseus uzay aracını gösteren bir grafik
Ay'a inen Odysseus uzay aracını gösteren bir çizimFotoğraf: Intuitive Machines/Aton Chile/IMAGO

ABD'li Intuitive Machines şirketi tarafından üretilip uçurulan uzay aracı Odysseus, Ay'ın güney kutbu yakınlarına indi. Odysseus, 1972'deki Apollo 17 misyonundan beri Ay'a inen ilk Amerikan uzay aracı oldu.

İçinde insan bulunmayan robotik uzay aracı Odysseus, 15 Şubat'ta Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldıktan sonra önceki gün Ay'ın yörüngesine ulaşmıştı.

Finansmanı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından sağlanan bu yolculuk, özel sektörden bir şirketin Ay'a gerçekleştirdiği ilk "yumuşak iniş" olarak tarihe geçti.

NASA Başkanı Bill Nelson, "Bugün yarım yüzyılı aşkın süre sonra ABD, Ay'a döndü... Bugün insanlık tarihinde ilk kez ticari bir şirket, bir Amerikan şirketi oraya seyahat gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.

NASA Ay'a yeniden astronot gönderecek

Odysseus, NASA'nın Ay'a yeniden astronot göndermeye yönelik planının bir parçası olarak gerçekleştirilen misyon kapsamında uzay havasının Ay yüzeyiyle etkileşimi ve radyo astronomi hakkında veri toplayacak. NASA'nın Artemis adlı Ay programı kapsamında gerçekleştirilen bu yolculukta Odysseus, ABD'nin gelecekte indirmeyi planladığı astronotlar için Ay ortamının diğer özelliklerini de inceleyecek.

Çin'den önce yeniden Ay'a insan indirmeyi amaçlayan ABD, ilk astronotlu Artemis misyonunu 2026 yılı sonlarında gerçekleştirmeyi planlıyor.

ABD'nin 1972'de Dünya'nın uydusuna gerçekleştirdiği son kontrollü iniş, aynı zamanda NASA'nın son astronotlu Ay misyonuydu. O tarihteki Apollo 17 misyonunda NASA astronotları Gene Cernan ve Harrison Schmitt görev almıştı.

Şu ana dek ABD dışında sadece Sovyetler Birliği, Çin, Hindistan ve son olarak da geçen ay Japonya Ay'a uzay aracı indirmeyi başardı. Ay'a insan indiren tek ülke ise ABD.

 

DW,Reuters,AP,AFP / CÖ,ET

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