  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu2024 ABD seçimleri Türkiye ekonomisi
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD yönetiminden F-16 satışına onay

27 Ocak 2024

ABD yönetimi, Türkiye'ye 40 F-16 satışını ve elindeki 79 F-16'nın modernizasyonunu öngören anlaşmaya dair onay tebligatını Kongre'ye gönderdi. Kongre'den itiraz olmaması halinde anlaşma resmen yürürlüğe girecek.

https://p.dw.com/p/4bjwK
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı
Ankara'nın İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasıyla ABD yönetimi de Türkiye'ye F-16 satışını onayladı.Fotoğraf: Axel Heimken/AFP/Getty Images

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'nın da, Ankara'nın talep ettiği F-16 savaş uçağı anlaşmasına dair tebligatı Kongre'ye ilettiği açıklandı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye 40 yeni F-16 satışını ve mevcut 79 F-16'nın da modernizasyonu öngören 23 milyar dolar değerindeki anlaşmanın onaylandığı ve onay tebligatının Kongre'ye iletildiği bildirildi. Açıklamada, Kongre'ye önerilen satış anlaşmasının, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin hava gücünü ve operasyon yeteneğini iyileştireceği vurgulanırken, Türkiye'nin Avrupa'nın siyasi ve ekonomik istikrarındaki önemine dikkat çekildi.

Hava kuvvetlerini yenilemek isteyen Ankara, İsveç'in NATO'ya katılımına onayı ABD'den F-16 savaş uçağı satışı ve mevcutların modernizasyonuna izin verilmesine bağlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, terörü desteklemekle de suçladığı İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Washington'un F-16 satışına bağlı olduğunu dile getirmişti. 

İsveç'in NATO'ya üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) geçen Salı günü onaylanmış, katılım protokolü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak Perşembe günü yürürlüğe girmişti. Türkiye, onay prosedürünün resmi olarak tamamlanması için kabul bildirim mektubunu, 1949'da NATO'nun kuruluş antlaşmasına ev sahipliği yapan ve Washington Antlaşması olarak da anılan belgeyi elinde bulunduran ABD'ye iletilmiş, onay belgesinin Washington'a ulaşmasının ardından ABD yönetimi de F-16 satışı için yeşil ışık verildiğini duyurmuştu. 

Şimdi karar Kongre'de

Türkiye'ye 40 yeni F-16 satışını ve 79'unun modernizasyonunu öngören anlaşmanın resmi olarak yürürlüğe girmesi için gönderildiği Kongre'de itiraza uğramaması gerekiyor. Şimdiye kadar bazı Kongre üyeleri Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve komuşusu Yunanistan ile yaşadığı gerilimleri gerekçe göstererek söz konusu askeri savaş uçağı satışı konusunda endişesini dile getirmişti. Bu arada Türkiye'ye F-16 satışına onayla birlikte ABD yönetimi Cuma günü Yunanistan'a da F-35 satışına izin verildiğini de duyurdu. Kongre'nin gelen savaş uçağı onayına dair tebligatı değerlendirmek üzere 15 gün zamanı bulunuyor. Bu süre zarfında itiraz yapılmaması halinde Türkiye ile F-16 anlaşması resmiyet kazanmış olacak.

ABD Kongresi binasının (Capitol) yakın çekim detayı, önde ABD bayrağı
F-16 satışı ve modernizasyonu ile ilgili anlaşmanın ABD Kongresinde onaylanması gerekiyorFotoğraf: Bryan Olin Dozier/NurPhoto/picture alliance

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş üzerine Mayıs 2022'de o zamana kadar tarafsızlık ilkesi güden İsveç, komşusu Finlandiya ile birlikte NATO'ya üye olmak amacıyla resmi başvuruda bulunmuştu. Finlandiya Nisan 2023'te üyelik için onay alırken İsveç'in başvurusu Türkiye tarafından terör örgütlerine destek verdiği ve Ankara'ya askeri ihracatta ambargo uyguladığı suçlamasıyla sürüncemede bırakılmıştı.

Türkiye dışında İsveç'in üyeliğini onaylamayan tek ülke Macaristan. Avrupalı diplomatlar, Ankara gibi Macaristan'ın İsveç'in üyeliğinin onayını başka talepleri için pazarlık konusu yaptığıeleştirisini getiriyor ve Avrupa Birliği'nin (AB), Macaristan'daki hukuk devleti ihlallerineyönelik eleştirisine misilleme olarak görülüyor. 

İsveç'in NATO'ya katılım protokülünün Ankara tarafından onaylanması üzerine Kanada'nın da Türk Bayraktar TB2 SİHA'larında kullanılan optik sistemlerin ihracatına 2020'de koyduğu ambargoyu kaldırmaya hazırlandığı haber veriliyor. Reuters haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir habere göre, Türkiye ile Kanada arasında aylar süren görüşmelerin ardından Ocak ayında bir anlaşmaya varıldığı, anlaşmanın Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay sürecini tamamlaması sonrasında yürürlüğe girmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

 

AFP / ETO,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirm?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Erdoğan: F-16'lar konusunda umutluyum

Erdoğan: F-16'lar konusunda umutluyum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi marjında düzenlediği basın toplantısında AB ile ilişkiler, Biden ve Mitsotakis ile yaptığı görüşmeler ve İsveç'in NATO üyeliği gibi konularda bilgi verdi.
Politika12 Temmuz 2023
ABD'deki ara seçimlerde oy sayımı devam ediyor

ABD'de ara seçim: Türkiye'ye F-16 satışı nasıl etkilenecek?

ABD'de ara seçim: Türkiye'ye F-16 satışı nasıl etkilenecek?

ABD ara seçimlerinde başa baş giden Senato yarışı, F-16'ların satışı açısından Ankara'nın yakın takibinde. ABD Kongresi'nin nasıl şekilleneceği Türkiye için önem taşıyor.
Politika10 Kasım 2022