 ABD yönetiminden Rusya′ya S-300 uyarısı | DÜNYA | DW | 25.09.2018

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DÜNYA

ABD yönetiminden Rusya'ya S-300 uyarısı

ABD yönetiminden Rusya'ya, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi tedarik etmesinin "büyük bir hata" olacağı uyarısı geldi. ABD, Rusya'dan konuyu tekrar değerlendirmesini istedi.

Rus yapımı S-300 hava savunma sistemleri

Rus yapımı S-300 hava savunma sistemleri

ABD ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Rus S-300 hava savunma sistemlerinin Suriye'ye teslim edilmesi halinde bölgede halihazırda yüksek olan tansiyonun daha da yükseleceği konusunda uyardı.

Bolton, New York'ta yaptığı açıklamada, Moskova yönetiminin bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile bu konuyu görüşeceğini belirtti.

ABD ulusal güvenlik danışmanı John Bolton

ABD ulusal güvenlik danışmanı John Bolton

Bolton, bölgede bulunan Amerikan güçleri için endişeli olduklarını söyledi. ABD ulusal güvenlik danışmanı, İran bölgedeki etkisini yitirene dek Suriye'deki askeri varlıklarını sürdüreceklerini kaydetti. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Bolton'ın sözleri hakkında ABD'nin Suriye'de bulunan güçlerinin Birleşmiş Milletler'in  yetkisiyle orada bulunduğunu ve tek amacının IŞİD'i yenmek olduğunu belirtti.

Rusya'dan S-300 atağı

Rusya, geçen hafta Suriye'de görev yapan keşif uçağının rejim güçleri tarafından yanlışlıkla düşürülmesi nedeniyle Suriye'ye modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini açıklamıştı. Sisteminin iki hafta içerisinde kurulması bekleniyor.

Suriye'ye S-300 gönderme kararıyla üçüncü bir ülkeyi hedef almadıklarını ifade eden Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, amaçlarının bu ülkedeki askeri personellerini korumak olduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yaptığı açıklamada, "Bu önlemlerin, askerlerimizi tehdit eden düşüncesiz hareketlerden alıkoyacağına inanıyoruz" dedi.

DW,AP/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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