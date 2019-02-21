ABD Venezuela'ya yardımlar için BM'nin devreye girmesini istiyor

BM Güvenlik Konseyi ABD'nin talebi üzerine Venezuela’daki son gelişmeleri görüştü. ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams oturum sırasında yaptığı açıklamada, Venezuela'ya insani yardımların götürülmesini öngören, ABD'nin hazırladığı karar tasarısının bu hafta içinde BM Güvenlik Konseyi’nde oylanabileceğini söyledi. Abrams, "Bu yardımlar ülkenin meşru geçici devlet başkanı tarafından istendi” dedi.

Rusya ise bu adıma karşı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia oturumda yaptığı konuşmada, Venezuela’ya yardım malzemelerini "zorla besleme” diye nitelendirdi.

ABD'nin hazırladığı karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesi için 15 ülkeden dokuzunun onayını alması ve konseyin daimi beş üyesi, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD tarafından veto edilmemesi gerekiyor. Daimi üyelerden birinin vetosu halinde tasarı reddediliyor. Maduro'yu destekleyen Rusya ve Çin'in insani yardımlar tasarısını veto edebileceği belirtiliyor.

Maduro yönetimi Kolombiya ve Brezilya’nın Venezuela için hazırladığı gıda ve ilaçtan oluşan yardım malzemelerinin ülkeye girişine izin vermemiş, hafta sonunda sınırda Venezuela güvenlik güçleri yardımların ülkeye sokulması için gösteri düzenleyen vatandaşlara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahale etmişti. Olaylar sırasında en az dört gösterici yaşamını yitirmiş, 330 kişi ise yaralanmıştı.

Guaido Venezuela'ya dönme niyetinde

Halihazırda komşu Kolombiya’da olan muhalif lider Juan Guaido Venezuela’ya dönmek istediğini açıkladı. Guaido, "Benim işlevim ve görevim risklere, her şeye rağmen Caracas’da olmak” dedi. NTN24 televizyon kanalına demeç veren Guaido Maduro yönetiminin kendisini tutuklama ihtimaline rağmen Venezuela’daki görevlerini yerine getireceğini belirtti.

Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile görüştü

Venezuela'da iktidardaki Nicolas Maduro ise siyasi rakiplerini yargı önüne çıkaracağını açıkladı. Guaido’nun geçici devlet başkanlığını tanıdığını açıklayan ABD'nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise yaptığı açıklamada, Washington yönetimi için Venezuela’ya dair bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Muhalif lider Guaido ilan edilen yasağa rağmen geçen cuma günü yardım malzemelerinin ülkeye sokulması için Kolombiya sınırındaki Cucuta’ya gitmişti. Guaido hafta başında Venezuela krizine çözüm bulmak için 2017'de Latin Amerika ülkeleri tarafından oluşturulan Lima Grubu'nun toplantısına katılmıştı.

Venezuela'dan kaçan güvenlik güçleri

Guaido’nin kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinden bu yana ülkede iktidar mücadelesi kızışıyor. Kolombiya’ya sığınan Venezuelalı asker ve polislerin sayısı 326’ya yükseldi. Medyada yer alan haberlerde ise bu rakam 333 olarak verildi. Asker ve polisler geçen cumartesiden bu yana Venezuela’nın Kolombiya’ya sınır noktasını kullanarak komşu ülkeye kaçıyor. Kolombiya Göçmen Dairesi’nden yapılan açıklamada, asker ve polislerin açlık tehdidi ve hükümete yakın milislerin baskısından kurtulmak için Kolombiya’ya kaçtığı belirtildi. Venezuela Ordusu Maduro’yu destekliyor.

ABD ve Almanya'nın da aralarında olduğu 50'den fazla ülke kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu destekliyor.

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dpa, rtr, AFP / HT, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe