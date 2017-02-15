ABD Venezuela petrolüne ambargoyu kaldıracak mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) üst düzey bir heyetin geçen hafta sonunda Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştüğü bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmelerde enerji tedarik konusunun da gündeme geldiği aktarıldı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD'li yetkililerin Venezuela ziyaretinin amacını "enerji ve enerji güvenliği de dahil olmak üzere bir dizi konunun istişare edilmesi" olarak açıkladı.

Maduro da televizyondan yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerle Cumartesi gecesi gerçekleşen görüşmeyi teyit ederek, Devlet Başkanlığı ofisindeki görüşmenin yaklaşık iki saat sürdüğünü, "saygılı, samimi ve diplomatik" bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili ayrıntı vermeyen Maduro, "Venezuela açısından azami önem taşıyan konuların yüz yüze istişare edilebilmesine büyük önem atfettiğini" söyledi. Maduro, görüşmelerin devam edeceğini belirterek, "ABD'li heyete söylediğim gibi, diplomasi, saygı ve daha iyi bir dünya umuduyla refah ve barışa izin verecek bir gündemde ilerleme kaydetme isteğimizi yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Reuters haber ajansının, ismini açıklamadığı beş kaynağa dayandırdığı haberde ise, görüşmede Venezuela'ya yönelik ambargonun hafifletilmesinin ele alındığı ancak önemli bir gelişme kaydedilemediği bildirildi.

NYT: Rus petrolü yerine düşünülüyor

ABD yönetimi, Rusya ile yaşanan kriz ışığında Rus petrolüne bağımlılığı azaltma politikasına hız vermiş durumda. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, görüşmeye Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'dan üst düzey yetkililerin katıldığını belirterek, ABD'nin şu an Rusya'dan aldığı petrolün bir kısmını, Venezuela petrolüyle telafi etmeyi düşündüğünü ileri sürdü.

Beyaz Saray henüz bu yönde resmi bir açıklama yapmasa da Rus petrolüne ambargo planları üzerinde düşünüldüğü biliniyor. Washington geçen ay, Maduro hükümeti ve muhalefet arasında görüşmelerin yeniden rayına oturtulabilmesi durumunda Venezuela'ya yönelik yaptırım politikasının gözden geçirileceği mesajı vermişti.

Venezuela muhalefet lideri Guaido, ziyaret sırasında ABD'li heyetle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirmişti. Devlet Başkanı Maduro da muhalefetle görüşmelerin beş aylık aranın ardından yeniden başlatılacağını duyurdu.

ABD'nin 2019 yılında diplomatik ilişkileri kestiği Maduro yönetimi, Ukrayna savaşında Rusya'ya destek veren az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor. Washington yönetimi Maduro'yu devirebilmek için bir dizi yaptırım uygulamaya sokmuş, 2019'da da ülke gelirlerinin yüzde 96'sını oluşturan ham petrol ticaretine ambargo koymuştu.

Diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından Maduro'yu muhatap almayan ABD, muhalefet lideri Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak gördüğünü açıklamıştı. ABD ile birlikte yaklaşık 60 ülke, 2018'deki devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştığı gerekçesiyle Maduro'nun seçim galibiyetini tanımamış ve Guaido'yu muhatap olarak gördüğünü bildirmişti.

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AFP,rtr / BK,ET

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