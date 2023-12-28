ABD ve Rusya'dan ISS'ye ortak uçuşları uzatma kararı

Rusya ve ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ortak uçuşlara yönelik yaptıkları anlaşmanın süresini uzatma kararı aldı. Rus uzay ajansı Roskosmos, tek bir uzay aracında farklı ülkelerden mürettebat gönderilmesini de içeren çapraz uçuşların 2025 yılına dek sürmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ajans, hedeflenenin ISS’nin "bir bütün olarak güvenilirliğinin devamını sağlamak" olduğunu belirtti. Bu yolla İstasyonda Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) en az bir astronotun yanı sıra bir Rus astronotun da istasyonda bulunmasının sağlandığı kaydedildi.

Rusya ile ABD arasında devam eden sınırlı işbirliği

1998 yılından bu yana Dünya’nın yörüngesinde olan ISS, "uzay yarışı"nın yaşandığı Soğuk Savaş yıllarının ardından ABD ile Rusya arasında işbirliğinin arttığı bir dönemde hayata geçirilmişti. Proje, günümüzde ise Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinden bu yana Moskova ile Washington arasında hâlâ askıya alınmayan sayılı işbirliğinden biri olma özelliğini taşıyor.

Projenin ortakları olan ABD, Rusya, Avrupa, Kanada ve Japonya istasyonu 2024’e kadar işletmeyi taahhüt etmişti. ABD ise istasyonun görev süresini 2030’a kadar uzatmak istiyor. Daha önce 2024’ten sonra projeden çekileceğini duyurmuş olan Moskova ise geçen Nisan ayında istasyonu 2028’e kadar kullanmayı hedeflediğini açıkladı.

AFP/SÖ,EC

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