  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2024'e bakış
Ortadoğu'da savaş
Türkiye ekonomisi
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD ve Rusya'dan ISS'ye ortak uçuşları uzatma kararı

28 Aralık 2023

ABD ile Rusya arasında varılan anlaşmayla, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan ortak uçuşların süresi 2025'e kadar uzatıldı.

https://p.dw.com/p/4aecF
ISS, 1998 yılından bu yanan Dünya'nın yörüngesinde. Fotoğraf: ESA/NASA/dpa/picture alliance

Rusya ve ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ortak uçuşlara yönelik yaptıkları anlaşmanın süresini uzatma kararı aldı. Rus uzay ajansı Roskosmos, tek bir uzay aracında farklı ülkelerden mürettebat gönderilmesini de içeren çapraz uçuşların 2025 yılına dek sürmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ajans, hedeflenenin ISS’nin "bir bütün olarak güvenilirliğinin devamını sağlamak" olduğunu belirtti. Bu yolla İstasyonda Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) en az bir astronotun yanı sıra bir Rus astronotun da istasyonda bulunmasının sağlandığı kaydedildi.

Rusya ile ABD arasında devam eden sınırlı işbirliği

1998 yılından bu yana Dünya’nın yörüngesinde olan ISS, "uzay yarışı"nın yaşandığı Soğuk Savaş yıllarının ardından ABD ile Rusya arasında işbirliğinin arttığı bir dönemde hayata geçirilmişti. Proje, günümüzde ise Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgalinden bu yana Moskova ile Washington arasında hâlâ askıya alınmayan sayılı işbirliğinden biri olma özelliğini taşıyor.

Projenin ortakları olan ABD, Rusya, Avrupa, Kanada ve Japonya istasyonu 2024’e kadar işletmeyi taahhüt etmişti. ABD ise istasyonun görev süresini 2030’a kadar uzatmak istiyor. Daha önce 2024’ten sonra projeden çekileceğini duyurmuş olan Moskova ise geçen Nisan ayında istasyonu 2028’e kadar kullanmayı hedeflediğini açıkladı.

AFP/SÖ,EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Symbolbild Mann mit Smartphone in der Stadt

Tor, Psiphon, Signal ve diğerleri: İnternette erişim engeli nasıl aşılır?

Tor, Psiphon, Signal ve diğerleri: İnternette erişim engeli nasıl aşılır?

Birçok kullanıcı özgür ve sansürsüz internete erişemiyor. Erişim engelini aşmak ve güvenli sörf için birkaç ipucu...
Politika1 Temmuz 2022