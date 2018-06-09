 ABD ve Rusya′dan ikili zirve hazırlığı | DÜNYA | DW | 27.06.2018

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DÜNYA

ABD ve Rusya'dan ikili zirve hazırlığı

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Moskova'da Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile temaslarda bulundu. Taraflar ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması için diyalog mesajı verdi.

Vladimir Putin ve John Bolton

Vladimir Putin ve John Bolton

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Çarşamba günkü görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Vladimir Putin, Rus-Amerikan ilişkilerinin içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çekerek, ikili ilişkilerinin bu durumunun ağırlıklı olarak ABD'deki iç siyasi çatışmalardan kaynaklandığını savundu.

Ülkesi ile ABD arasındaki ilişkilerin düzelmesini umduğunu söyleyen Putin, Bolton'ın ziyaretinin bu yönde atılmış bir adım olduğunu belirtti.

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Ülkesinin hiçbir zaman ABD ile karşı karşıya gelmek istemediğini sözlerine ekleyen Putin, "eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ilişkilerin her yönde yeniden canlandırılması" için ne yapılabileceğinin taraflar arasında tartışılması önerisinde bulundu.

"Diyalog herkes için iyi"

John Bolton ise, yaptığı açıklamada, "Rusya-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesi ve hemfikir olunabilecek ve birlikte ilerleme kaydedilebilecek alanların tespit edilmesi" konusunda istişarelerde bulunmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Geçmişte Moskova ve Washington anlaşmazlığa düştüğünde iki ülkenin liderlerinin bir araya geldiğine değinen Bolton, bunun "her iki ülke ve dünyada istikrar açısından iyi" olduğuna dikkat çekti. Bolton, Başkan Trump'ın da bu görüşü paylaştığını ifade etti.

Bolton ile Lavrov'un görüşmesi ise iki saat sürdü. Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye, Ukrayna konuları ve ikili ilişkilerin masaya yatırıldığı belirtildi.

Bolton'ın Moskova ziyaretinin, ABD ile Rusya arasında düzenlenecek bir zirveye zemin hazırlaması öngörülüyor. Bakan Lavrov daha önce, Rusya'nın düzenlenmesi düşünülen zirveyle ilgili olarak "iletişime açık" olduğunu söylemişti. Henüz hakkında somut bir bilgi bulunmayan zirvenin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılabileceği belirtiliyor.

rtr,AP,dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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