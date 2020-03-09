 ABD ve Rusya nükleer silahlarını modernleştiriyor | DÜNYA | DW | 15.06.2020

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DÜNYA

ABD ve Rusya nükleer silahlarını modernleştiriyor

Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre dünya genelinde nükleer başlıkların sayısı azaldı. Ancak nükleer tehdit sürüyor. ABD ve Rusya nükleer silahlarını modernleştiriyor.

Rus yapımı nükleer silah

Rus yapımı nükleer silah

Merkezi İsveç'in Stockholm kentinde bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünyadaki silahlanmaya ilişkin yıllık raporunu açıkladı. Dünya genelindeki nükleer silah sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 3,5 dolayında gerilediği belirtilen raporda, ancak nükleer güçlerin cephaneliklerinde hâlâ 13 binden fazla nükleer başlık bulunduğu kaydedildi.

Nükleer başlık sayısında azalma olsa da nükleer güçlerin elindeki silahları modernize ettiğine işaret eden SIPRI'nin barış araştırmacıları, dünyadaki nükleer tehdidin devam ettiği uyasırında bulundu.

Raporda elde edilen sonuçları değerlendiren SIPRI uzmanlarından Shannon Kile, nükleer silah sahibi ülkelerin ellerindeki cephanelikleri uzun zaman korumak istediklerinin göründüğünü söyledi. Kile, şu anda geliştirilen yeni silah sistemlerinin 2080 yılına kadar ömrü olduğunu düşündüklerini de sözlerine ekledi. 

Dünya genelindeki nükleer silahlar kimde?

Raporda yer alan bilgilere göre 2020 yılının başı itibarıyla dünya genelinde 13 bin 400 nükleer başlık bulunduğu tahmin ediliyor. Bu, 1980'lerin ortasında Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı dönemde iki süper gücün sahip olduğu 70 bin nükleer başlığın beşte birine tekabül ediyor. Şu anda ise ABD'nin 5 bin 800, Rusya'nın da yaklaşık 6 bin 375 nükleer başlığı olduğu tahmin ediliyor. 

Ayrıca İngiltere'nin 215, Fransa'nın 290, Çin'in 150, Pakistan'ın 160 ve İsrail'in de 90 nükleer başlığa sahip olduğu belirtiliyor. Kuzey Kore'nin de 30 ila 40 kadar nükleer başlığı olduğu varsayılıyor, ancak Kuzey Kore'nin nükleer gücüyle ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Raporda öte yandan ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın nükleer başlıklarının sadece bir kısmının hemen aktif kullanıma hazır olduğu da aktarıldı.

ABD ve Rusya'nın modernleştirme programları

Rusya ve ABD'nin nükleer başlıklarını, nükleer üretim tesislerini, füze ve uçak sistemlerini geliştirmek ve modernize etmek için pahalı ve kapsamlı programlar yürüttüğünü belirten SIPRI uzmanı Kile, Soğuk Savaş sonrası dönemin aksine nükleer silahların bu iki ülkenin askeri planlamasında yeniden önemli rol oynadığını ifade etti. Soğuk Savaş sonrası Rusya ve ABD nükleer silahlarını büyük ölçüde azaltmıştı.

Kile, "Soğuk Savaş sonrası nükleer silahların kademeli olarak marjinalleştirilmesi trendinden kararlı bir geri dönüş olduğunu görüyoruz. Bence bu çok endişe verici bir gelişme" diye konuştu.

dpa/HS,TY

©️Deutsche Welle Türkçe

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