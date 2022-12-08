ABD ve Rusya mahkum takası yaptı

ABD ile Rusya arasında yapılan mahkum değişimi ile Rusya'da tutuklu basketbolcu Brittney Griner ABD'ye iade edildi. ABD Griner karşılığında Rusya'ya silah tüccarı Viktor Bout'u iade etti.

Şubat ayından bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Brittney Griner, mahkum takası anlaşması kapsamında ülkesine dönüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Griner ile "kısa süre önce" konuştuğunu belirterek, Twitter'da "O güvende. Uçağa binmiş. Eve dönüş yolunda" mesajını paylaştı.

Griner Ağustos ayı başında Rusya'da yargılandığı mahkemede dokuz yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Griner'ın Moskova'nın Sheremetyevo havaalanında bagajında esrar yağı içeren elektronik sigara kartuşları taşıdığı için tutuklandığı bildirilmişti.

ABD'de çıkan haberlere göre ABD ve Rusya, iki kez Olimpiyat şampiyonu olan sporcuyu kurtaracak bir takas üzerinde anlaştı. Buna karşılık eski Rus silah tüccarı Viktor Bout Rusya'ya iade edildi. "Ölüm taciri" olarak nitelenen 55 yaşındaki Bout, 2008 yılında tutuklanana kadar arananlar listesinin üst sıralarında yer alıyordu. Bout, New York Federal Mahkemesi tarafından 2011 yılında 25 yıllık hapis cezasına mahkum edilmişti.

Rus Dışişleri Bakanlığı da takas anlaşmasını doğruladı. Takasın Abu Dabi'de gerçekleştiği bildirildi.

Brittney Griner gibi yüksek profilli bir mahkumun, Rusya'nın elinde olmasının ABD hükümeti üzerinde baskı yarattığı ifade ediliyordu. Griner takası vesilesiyle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un beş aydan fazla süredir ilk kez bir telefon görüşmesi yaptığı bildiriliyor.

AFP / SSB, TY