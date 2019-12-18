 ABD ve Rusya genelkurmay başkanları Suriye’yi görüştü | DÜNYA | DW | 18.12.2019

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DÜNYA

ABD ve Rusya genelkurmay başkanları Suriye’yi görüştü

ABD ve Rusya genelkurmay başkanları Milley ve Gerasimov ilk kez yüz yüze görüştü. Bern’de gerçekleşen buluşmada Suriye konusu öne çıktı.

ABD ve Rusya, Suriye'de iletişim kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

ABD ve Rusya, Suriye'de iletişim kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

ABD ve Rusya genelkurmay başkanları İsviçre'nin Bern kentinde Çarşamba günü bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile Rus mevkidaşı Valeri Gerasimov'un Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı görüşmenin iki askeri liderin ilk yüz yüze görüşmesi olduğu kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "iki askerî liderin stratejik istikrar, Suriye ve diğer bölgelerdeki durum ve iki tarafın askeri faaliyetleri sırasında kazaları önlemeye yönelik önlemler konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiği" kaydedildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü DeDe Halfhill'de yaptığı açıklamada Milley ve Gerasimov'un "Suriye, stratejik istikrar ve bir dizi diğer operasyonel ve stratejik konuyu istişare ettiği"ni bildirdi. Açıklamada görüşmenin çakışmayı önleme, karşılıklı anlayışı geliştirme ve riskleri azaltma hedefini taşıdığı kaydedildi.

Sözcü, "iki askerî liderin de yanlış hesaplamaların önüne geçmek ve şeffaflığı artırmak için düzenli iletişimin öneminde mutabık olduğunu" sözlerine ekledi.

Daha önce telefon görüşmeleri gerçekleştiren iki genelkurmay başkanı böylece ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Eylül ayında göreve gelmişti. Milley'in selefi Joe Dunford ile Gerasimov, sonuncusu Mart ayında Viyana'da olmak üzere defalarca bir araya gelmişti.

Suriye'de askeri faaliyet yürüten iki ülke arasında, operasyonlar sırasında çakışmaların ve kazaların önlenmesi için özel iletişim kanalı bulunuyor.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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