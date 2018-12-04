ABD ve Rusya arasında silahsızlanma gerginliği

Kuzey Atlantik İttifakı NATO Dışişleri Bakanları buluşmasında orta menzilli silahlar anlaşmasının Rusya tarafından ihlal edilmesi ele alındı. ABD Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmekle suçladığı Rusya'ya ültimatom vererek, Rusya'nın tutumunu değiştirmemesi halinde anlaşmadan çekilebileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo NATO buluşmasında bakanlara ABD'nin Rusya'nın ihlallere devam etmesi ve 9M729 tipi seyir füzelerini kaldırmaması halinde anlaşmadan 60 gün içerisinde çekileceğini söyledi. NATO dışişleri bakanları ortak bir açıklama yayınlayarak ABD'nin anlaşmaya uyduğunu belirterek, sorumluluğun Rusya'da olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ekim ayında Rusya'nın 9M729 tipi yeni seyir füzeleri (cruise missile) üslendirmesi nedeniyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmeyi planladıklarını duyurmuştu. 1987 yılında Sovyetler Birliği ile ABD arasında imzalanan INF anlaşması karada üslendirilen 500 ila 5 bin 500 kilometre menzilli balistik füzelerin tasfiyesini öngörüyor. Bu silahların üretimi ve denenmesi de anlaşmayla yasaklanıyor. NATO'ya göre Rus füzelerinin tespit edilmesi zor ve Avrupa'daki şehirleri uyarı olmadan vurabilecek kapasitede.

Stoltenberg ve Pompeo

Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'nin niyetini gösteren resmi bildirimi aldığını açıklarken, sözcü Maria Zakharova "Temelsiz suçlamalar tekrarlanıyor" dedi ve "Amerika'nın bu pozisyonunu destekleyecek herhangi bir kanıt sunulmuyor" diye ekledi.

Avrupa'dan çağrı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Avrupa'nın Soğuk Savaş'ta olduğu gibi küresel güçlerin savaş alanı olmak istemediğini söyledi.

Mogherini NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'e geldiği sırada yaptığı açıklamada "INF anlaşması Avrupa bölgesinde 30 yıldır barış ve güvenliği sağlıyor" dedi ve anlaşmanın tamamen uygulanması gerektiğini söyledi.

Almanya da yeniden silahlanma yarışına yol açabileceği endişesiyle anlaşmanın feshedilmesine karşı çıkıyor.

AFP, AP/SSB, HT

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