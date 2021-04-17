 ABD ve Japonya’dan Çin’e karşı ortak tavır | DÜNYA | DW | 17.04.2021

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DÜNYA

ABD ve Japonya’dan Çin’e karşı ortak tavır

ABD Başkanı Biden ve Beyaz Saray’da ağırladığı konuğu Japonya Başbakanı Suga, Çin’in etki alanını genişletme girişimlerine karşı ortak hareket edeceklerini duyurdu.

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga ile ABD Başkanı Joe Biden

Japonya Başbakanı Yoşihide Suga ile ABD Başkanı Joe Biden

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, Çin Halk Cumhuriyeti’nin, özellikle Güney Çin Denizi bölgesinde "giderek artan bir özgüvenle etki alanını genişletme girişimlerine" karşı duracaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelişinden sonra Washington’da ağırladığı ilk yabancı resmi misafiri olan Suga, ABD ile Japonya’nın, Pekin’in gerek Güney Çin Denizi, gerekse Doğu Çin Denizi’ndeki "statükoyu şiddet ve yıldırma politikaları ile değiştirme adına her türlü çabasına" karşı koyacağını ifade etti. 

İki liderin, cuma günü düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suga, ABD Başkanı’nın, Japonya ile ABD arasındaki güvenlik anlaşmaları konusundaki hassasiyetini överek, söz konusu anlaşmaların Tokyo tarafından yönetilen, ancak Pekin’in faaliyetlerini arttırdığı Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Takımadaları’nı da kapsadığını dile getirdi. Japonya ile Çin arasında bu adalar grubunun egemenlik hakları ile ilgili uzun süredir görüş ayrılığı yaşanıyor.

ABD donanmasına ait filolar, Güney Çin Denizi'nde sık sık devriye görevinde bulunuyor

ABD donanmasına ait filolar, Güney Çin Denizi'nde sık sık devriye görevinde bulunuyor

ABD'nin "nükleer olanaklar" ifadesi

Joe Biden ise konuya dair açıklamasında, Japonya ile "iş birliği içinde olmayı taahhüt ettiklerini" ifade etti. İki liderin görüşmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak bildiride de, "ABD’nin Japonya’yı, sahip olduğu olanakların tamamıyla savunmaya tereddütsüz bir biçimde hazır olduğu" ve "nükleer olanakların da" buna dahil olduğu vurgulandı. 

Çin’in uzun süredir Güney Çin Denizi’nin tamamı üzerinde hak talebi bölgede bitmeyen bir gerilime neden oluyor. Söz konusu denize kıyısı olan Brunei, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Vietnam da ekonomik ve stratejik açıdan büyük öneme sahip bu denizin belli bölgeleri üzerinde egemenlik hakları bulunduğunu ifade ediyor. Pekin’in Güney Çin Denizi’nde, taşıma toprak ve kumla suni adalar oluşturup, üzerine askeri üsler kurması, bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.

Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki hak taleplerini yasa dışı olarak değerlendiren ABD ise daha önce bölgeye defalarca savaş gemileri gönderdi.

AFP,dpa / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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