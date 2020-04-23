ABD ve İsrail’den ilhak planına bağlılık mesajı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'e yaptığı ziyarette Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Planı'na bağlılıklarını yineledi. Plan, Batı Şeria topraklarının yaklaşık yüzde 30'unun İsrail'e verilmesini ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını öngörüyor.

Pompeo, İsrail'deki temasları öncesinde yaptığı açıklamada Trump'ın "barış vizyonunu" görüşmek üzere İsrail'e gittiğini söylemiş, Ocak ayında açıklanan plan üzerinde "hâlâ çalışılması gerektiğini ve bu noktada aşama kaydettiklerini" belirtmişti.

Pompeo, Başbakan Benyamin Netanyahu ve yakında Başbakan Yardımcılığı görevini devralacak olan Benny Gantz ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada da "ABD'nin İsrail'e bağlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı" diye konuştu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan, "İsrail'in COVID-19'la mücadele çabalarına hayran kaldım. Ülkelerimiz, yalnızca ortak değerlerimiz tabanında değil, aynı zamanda bu pandeminin etkisini dindirme noktasındaki kararlılığımız temelinde birlik içerisindedir. Halklarımızın güvenlik ve refahını hedef alan tüm tehditlerle birlikte yüzleşeceğiz" diye konuştu. Pompeo, görüşmelerde COVID-19 ile ortak mücadelenin yanı sıra "İran'ın bölge ve dünyadaki tehlikeli faaliyetlerine karşı ortak hareketin" de ele alındığını kaydetti.

İsrail'i "önemli bir ortak" olarak nitelendiren Pompeo, İsrail'in teknolojik ve tıbbi açıdan pandemiyle mücadeledeki rolünü övdü. Üstü kapalı bir biçimde Çin'i de eleştiren Pompeo, İsrail'in "bazı ülkeler gibi gerçeklerin üstünü örtmeye çalışmadığını" ve "elindeki bilgileri paylaştığını" söyledi. Öte yandan Çarşamba günü İsrail basınına yansıyan haberlerde, Pompeo'nun İsrail'i Çin'le ekonomik ilişkilerini ciddi biçimde sınırlandırmak için zorlayacağı iddia edilmişti.

Netanyahu'dan teşekkür

Söz konusu ziyaret, koronavirüs salgınının patlak verdiği Mart ayı başından bu yana Pompeo'nun yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Pompeo'ya koronavirüs krizinin ortasında yaptığı ziyaretten ötürü teşekkür eden Başbakan Netanyahu, söz konusu ziyaretin Amerikan-İsrail ittifakının gücüne işaret ettiğini kaydetti. İran'ın pandemiye rağmen saldırgan tutumunu sürdürdüğünü savunan Netanyahu, Başkan Trump'a da "İran terörünün efendilerine karşı güçlü bir tavır" benimsediği için teşekkür etti.

Trump'ın Ortadoğu Planı'na, Filistinlilerin yanı sıra uluslararası toplum da karşı çıkıyor.

İsrail'in yeni koalisyon hükümetinde Netanyahu ve Benny Gantz, dönüşümlü olarak başbakanlık görevini üstlenecek.

dpa/BÜ,BK

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