 ABD ve İngiltere′den İdlib yardımları için ″haraç″ önlemi | DÜNYA | DW | 04.10.2018

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DÜNYA

ABD ve İngiltere'den İdlib yardımları için "haraç" önlemi

ABD ve İngiltere, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Suriye tarafındaki Babül Hava'dan giriş yapan yardım konvoylarından toplanan paranın El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam'a aktarıldığı şüphesiyle harekete geçti.

Syrien Flüchtlinge in Idlib (Reuters/O. Orsal)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere'nin resmi yardım kuruluşları, Suriye'nin Babül Hava Sınır Kapısı'ndan giriş yapan konvoylardan alınan geçiş ücretlerinin Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütüne aktarıldığı şüphesiyle, birlikte çalıştıkları kurumlara bu kapıyı kullanmama talimatı verdi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın Suriye tarafındaki Babül Hava'dan giriş yapmaya çalışan yardım konvoylarından alınan paralardan faydalandığı iddia edilen HTŞ; Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Babül Hava Sınır Kapısı ise Türkiye ile Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetini birbirine bağlayan tek resmi geçiş noktası konumunda.

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Reuters haber ajansının haberine göre ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Suriye'nin kuzeybatısında birlikte çalıştığı ortaklarından 26 Eylül tarihi itibarıyla derhal Babül Hava Sınır Kapısı'nı kullanmayı durdurma talebinde bulundu. Aynı şekilde Reuters'ın görüştüğü İngiliz kaynaklar, ülkenin Uluslararası Kalkınma Departmanı'nın (DFID) da ortaklarından, geçiş yapan konvoylardan haraç toplandığı gerekçesiyle bu sınır kapısını kullanmayı bırakmalarını talep ettiğini bildirdi.

İdlib'in ana giriş kapısı

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkilisi David Swanson, bu yılın ilk sekiz ayında 2 bin 284 aracın bölgeye yardım ulaştırmak için Babül Hava'dan giriş yaptığını açıkladı.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan ve Türkiye'den Halep'e geçişi sağlayan Babül Selam Sınır Kapısı'ndan ise bu yılın ilk sekiz ayında 428 aracın girdiğini belirten USAID yetkilisi, aldıkları kararın bu kapıdan geçişleri herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini söyledi.

Babül Hava Sınır Kapısı, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında bulunuyor.

Babül Hava Sınır Kapısı, Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında bulunuyor.

İdlib vilayetindeki muhaliflerin oluşturduğu "Suriye Kurtuluş Hükümeti", Cumartesi günü bir açıklama yaparak yardım konvoylarından ücret alınması yönündeki uygulamaya Ekim ayı itibarıyla sonlandırılacağını duyurmuştu.

İngiltere bu açıklama üzerine, Babül Hava sınır kapısıyla ilgili kararını gözden geçireceğini duyurdu. USAID ise benzer bir tutum izleyip izlemeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Gelişmelerle ilgili açıklamada bulunan UNOCHA yetkilisi Swanson, "Hayat kurtarıcı yardım ulaştıran konvoyların, bölgedeki üç milyon kişiye destek için faaliyetlerine gecikme olmadan devam etmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.

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İdlib Suriye'deki iç savaşın son sahnesi mi?

İdlib'de 2 milyonu aşkın insan yardım bekliyor

Suriye'de yedi yıldır devam eden ve yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybettiği iç savaşta bir sonraki çatışma sahasının İdlib olmasından endişe ediliyor. Vilayette 2 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Türkiye, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de en etkili grup olan ve El Kaide ile bağlantıları bulunan HTŞ'yi Ağustos ayı sonunda terör örgütü listesine almıştı.

DW,rtr/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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İdlib Suriye'deki iç savaşın son sahnesi mi?  

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