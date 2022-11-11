ABD ve Güney Kore arasında Ukrayna’ya mühimmat bilmecesi

ABD’nin Ukrayna’ya göndermek için Güney Kore’den top mermisi almak istediği bildirildi. Ancak Seul mühimmata dair müzakerelerin ABD’nin kendi kullanımı bağlamında yapıldığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgalinden bu yana Batılı devletler Ukrayna'ya destek olma çabalarını sürdürüyor.

Washington gelen ve ABD'li bir yetkiliye dayandırılan son haberler ABD'nin Ukrayna'ya göndermek üzere Güney Kore‘den top mermisi almak istediği yönünde. Ancak Seul Amerika Birleşik Devletleri'nin mühimmatın son kullanıcısı olması konusunda ısrar ettiğini ve Ukrayna'ya ölümcül silah yardımı konusunda politikasının değişmediğini açıkladı.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan ABD'li yetkili devam eden müzakerelerle ilgili olarak Washington'un Ukrayna'ya Güney Kore'nin 155 mm'lik top mermilerini göndermek istediğini açıkladı.

Aynı yetkili Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) fonlarının bu mühimmatı satın almada kullanılabileceğini aktardı. Ancak satın alınan mühimmatın ABD topraklarından sevk edilip edilmeyeceği netleşmedi.

Ancak Güney Kore Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ölümcül silah sağlamamak konusundaki pozisyonlarının değişmediğini belirterek müzakerelerin ABD'nin mühimmatın son kullanıcısı olması bağlamında yapıldığını aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD'nin mühimmat stoklarındaki 155 mm'lik füze eksikliğini telafi etmek amacıyla ABD ve Koreli şirketler arasında mühimmat ihracatı için müzakereler devam ediyor” denildi.

Seul'ün Moskova endişesi

Bir ABD müttefiki olan Güney Kore Rusya'yı hem ekonomik nedenlerle hem de Moskova'nın Kuzey Kore'ye uygulayabileceği etki nedeniyle karşısına almak istemiyor.

Anlaşmayı bilen ABD'li yetkililere atıfta bulunan Wall Street Journal gazetesi anlaşmanın Ukrayna'ya teslim edilecek 155 mm'lik 100 bin top mermisi içereceğini söyledi.

Washington Seul'ün güvenlik konusundaki en kilit müttefiki ve 27 bin ABD askeri ülkeyi nükleer silaha sahip Kuzey Kore'ye karşı korumak için Güney Kore'de bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Güney Kore'ye seslenerek "vazgeçilmez” olduğunu belirttiği silahları temin etmesini istedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin böyle bir kararın ikili ilişkileri yok edeceğini açıklmasından sonra Ukrayna'ya herhangi bir ölümcül silah sağlamadıklarını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby geçen hafta Washington'un elinde Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere "önemli" sayıda top mermisi sağladığına dair bilgi olduğunu açıklamıştı.

Moskova ve Pyongyang ise herhangi bir silah sevkiyatı yapıldığını reddediyor.

Biden Şi ile görüşecek

Öte yandan gelecek hafta Endonezya'da yapılacak G20 Zirvesine katılacak olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile göreve geldikten sonra ilk kez yüzyüze bir görüşme gerçekleştirmesnin planlandığı bildirildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Biden'ın Şi ile görüşmesinin gündeminde Rusya'nın Ukrayna işgali ve Kuzey Kore konularının da olduğu belirtildi.

Reuters, AFP / SSB, EC