ABD ve Ermenistan'dan stratejik ortaklık anlaşması

Son dönemde Rusya'dan uzaklaşarak Batı'yla yakınlaşan Ermenistan, şimdi de ABD ile güvenlik iş birliğini artıracak bir stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı.

ABD ve Ermenistan bir stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. İmzalar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan tarafından Washington'da atıldı.

Blinken, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karşılıklı çıkarlarımız üzerine iş birliğini artırmak için Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la birlikte ABD-Ermenistan Stratejik Ortaklık Komisyonu'nu hayata geçirdik. Güçlü ortaklıklarımız aracılığıyla kalıcı bölgesel güvenlik ve refah inşa edilmesine yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, imzalanan anlaşmayı ekonomi, savunma, güvenlik ve demokratikleşme alanlarındaki bir kilometre taşı olarak tanımladı. Blinken, imza töreninde yaptığı açıklamada, ABD olarak "bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmaya yönelik çabalarında" Ermenistan'a destek verdiklerini söyledi.

Ermenistan IŞİD'e karşı koalisyona katılacak

Söz konusu anlaşma, ABD'nin Ermenistan'daki ekonomik ve askeri reformlara yardımda bulunmasını öngörüyor. Anlaşma kapsamında ABD, Ermenistan''ın sınır güvenliğinin artırılması konusunda uzman desteği verilmesi amacıyla bu ülkeye bir ekip gönderecek. ABD ayrıca Ermenistan'la sivil nükleer enerji alanında iş birliği için müzakerelere başlayacak. Ermenistan ise ABD öncülüğündeki IŞİD'e Karşı Uluslarası Koalisyona resmî katılımda bulunacak.

Blinken daha önce Ermenistan ve Azerbaycan arasında kalıcı bir barış anlaşması sağlanması için girişimlerde bulunmuş ancak bu çabaları sonuçsuz kalmıştı.

Washington'daki imza töreninde Blinken'ın bu çabalarını hatırlatan Mirzoyan, Ermenistan'ın hâlen bir barış anlaşması arayışında olduğunu söyledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, "İstikrarlı ve müreffeh bir Güney Kafkasya'nın bölgedeki tüm aktörlerin ve daha geniş uluslararası toplumun çıkarına olduğuna inanıyoruz" dedi.

Ermenistan'ın uzun yıllar bölgedeki koruyucusu olarak görülen Rusya'nın bu ülkeyle ilişkileri, Batı yanlısı Nikol Paşinyan'ın Mayıs 2018'de Başbakan olarak iktidara gelmesiyle gerilemeye başladı. Erivan-Moskova ilişkileri, 2023 yılında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kontrolünü ele geçirmesiyle sonuçlanan askeri operasyonunun ardından ise daha da bozuldu. Erivan, Rusya'yı bu çatışmalarda kendisine yeterince destek vermemekle suçladı.

Son dönemde Batı'ya yönelen Ermenistan'da geçen hafta da parlamento Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvuru sürecini başlatacak yasa tasarısını onayladı.

Rusya, dün böyle bir adımın Ermenistan'ın Moskova öncülüğündeki gümrük bloku Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki üyeliğiyle bağdaşmayacağı uyarısında bulundu.

Paşinyan'dan Rusya'ya "pragmatizm" mesajı

Erivan ile Washington arasında atılan imzaların ardından Paşinyan bugün yayımladığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın izlediği "dengeli" dış politikanın meyvelerini vermeye başladığını belirtti.

"Türkiye ile karşılıklı anlayış için gözle görülür bir temel oluşturulduğunu" belirten Paşinyan, Azerbaycan'la aralarındaki tüm sorunlara ilişkin de "yapıcı çözüm önerileri" sunduklarını ifade etti.

Ermenistan lideri, Rusya ile ilişkilerinin "hiç olmadığı kadar pragmatik olduğunu" ve "duygusal ambalajlar" olmaksızın somut konulara odaklandıklarını söyledi.

"Ortadoğu'da ortaklıklar için yeni fırsatlar yaratıldığını" belirten Paşinyan, İran'la ilişkilerinin de "daha önce olmadığı kadar sağlam olduğunu", ABD ile stratejik ortaklığa giriştiklerini, Gürcistan ile "stratejik ortaklık yörüngesinde olduklarını", Fransa ile dostluklarının ise güçlendiğini ve geliştiğini ifade etti.

AB ile de "hiç olmadığı kadar yakın olduklarını" söyleyen Ermenistan Başbakanı, Hindistan'la ilişkilerinin "yeni bir ağırlık ve anlam kazandığını", Çin'le ilişkilerinin "gelişip derinleştiğini" belirtti.

Lavrov'dan "sorunlar komşularla çözülür" vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısında, Ermenistan hükümetinin AB ve ABD'den destek aramak yerine komşularıyla sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtmişti.

Lavrov, Ermenistan'ın bölgesel güvenlik konusunda Batı'yla yakınlaşmasının olası sonuçları konusundaki bir soru üzerine, "Günün birinde Rusya'nın dediğine geleceğiz. Yani Azerbaycan, Türkiye ve İran'ın, bu bölge ülkelerinin, komşularıyla sorunlarını çözmesi gerektiğine" yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Erivan'ın Batılı ülkelerle ve AB ile temaslarında bir sorun görmediğini, ancak bu bölgenin topraklarına, geleneklerine uzak ülkelerin bir AB misyonunun Ermenistan'da güvenliği sağlayacağını söylemesini anlamakta güçlük çektiğini belirtti.

DW,AFP,dpa/CÖ,BK

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