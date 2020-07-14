 ABD ve Çin arasındaki gerginlik tırmanıyor | DÜNYA | DW | 15.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD ve Çin arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong’da baskı politikalarından ötürü Çin'i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onayladı. Yeni düzenleme Çinli yetkililerle iş yapan bankalara yaptırım öngörülüyor.

default

ABD ve Çin arasındaki Hong Kong gerginliği tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump dün Çinli yetkiliere yaptırım öngören bir yasa tasarısını ve ayrıca Hong Kong'a yönelik imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesini imzaladığını açıkladı. Trump, "uygulanacak yaptırımlarla Çin'in Hong Kong'daki insanlara yönelik baskıcı tutumunun intikamının alınacağını" söyledi.

Söz konusu yasa, Hong Kong'a tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası'nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan bankalara yaptırım uygulanmasını öngörüyor ve Hong Kong'daki protestoculara müdahale eden polis birimlerini de hedef alıyor.

Trump, imzaladığı düzenlemelerin "Hong Kong'un özgürlüğünü elinden alan kişileri ve kurumları sorumlu tutmamızı sağlayan yeni araçlar sağladığını" ifade etti. Trump, "Artık serbest piyasada rekabet edemeyecekler. Birçok kişinin Hong Kong'u terk edeceğini zannediyorum" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın bu adımına karşılık misilleme yaptırımlarıyla yanıt verileceğini açıkladı. ABD'nin yaptırım kararını kınayan Bakanlık sözcüsü, ABD temsilciliklerine ve ilgili kişilere cezaî önlemler uygulanacağını belirtti. Sözcü, Çin'in meşru çıkarlarına korumak için gerekli yanıtı vereceğini söyledi.

Biden'a eleştiri

Öte yandan Trump açıklamasında, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde rakibi olacak Demokrat Parti adayı Joe Biden'ı da Çin konusunda eleştirdi. Trump, "Joe Biden ve Başkan Obama, Çin'in fabrikalarımızı özgürce yağmalamasına ve değerli sırlarımızı çalmasına izin verdi. Ama ben bunu büyük çapta engelledim" dedi.

Trump, Biden'ı Paris İklim Anlaşmasını desteklemekle suçlarken kendisinin bu anlaşmadan çekildiğini söyledi ve bu anlaşmayla ilgili olarak "Çin, atmosferi kirletirken ABD'li imalatçılar ezilecekti. Biden'dan Çin Komünist Partisi‘ne bir hediye daha" şeklinde konuştu.

Hong Kong'un durumu

Britanya, 1843'te kolonisi ilan ettiği Hong Kong'da egemenliği 1997'de yapılan bir anlaşmayla Çin'e devretmişti. "Tek ülke, iki sistem" prensibi üzerine kurulu anlaşma, elli yıllık bir süreçte Hong Kong'un bağımsız bir yargı sistemine, serbest piyasa ekonomisi, bağımsız yargı ve yerel parlamento gibi bazı özgürlük ve ayrıcalıklara sahip olmasını öngörüyordu. Özel statü, Hong Kong'un dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri haline gelmesini sağlamıştı.

Ancak Çin‘in elli yıllık süre dolmadan Hong Kong'da "ayrılıkçı, hükümeti devirmeye yönelik hareketler, terörizm ve yabancı müdahale" gerekçe gösterilerek kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası ile Hong Kong'un özel statüsünün ihlal edildiği savunuluyor.

AP, Reuters / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

ABD'nin yabancı öğrencileri sınır dışı planı iptal

ABD, yoğun eleştirilerin ardından pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan yabancı öğrencileri sınır dışı etme planından vazgeçti. (15.07.2020)  

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor

ABD ile Çin arasında, Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik hakları konusunda yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Bölgeye uçak gemileri gönderen ABD, Çin’in hak iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünde. (14.07.2020)  

Çin'de Hong Kong için hazırlanan güvenlik yasası kabul edildi

Çin'de Hong Kong için hazırlanan, ABD ve AB'nin eleştirdiği Ulusal Güvenlik Yasası oybirliğiyle kabul edildi. Demokrasi hareketinin temsilcileri "Hong Kong'un sonu" yorumunu yaptı. (30.06.2020)  

Benzer içerik

US-Flugzeugträger USS Carl Vinson auf Südchinesischem Meer

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor 14.07.2020

ABD ile Çin arasında, Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik hakları konusunda yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Bölgeye uçak gemileri gönderen ABD, Çin’in hak iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünde.

China Peking Gebäude der Sonderbverwaltungszone Hongkong

Çin'de Hong Kong için hazırlanan güvenlik yasası kabul edildi 30.06.2020

Çin'de Hong Kong için hazırlanan, ABD ve AB'nin eleştirdiği Ulusal Güvenlik Yasası oybirliğiyle kabul edildi. Demokrasi hareketinin temsilcileri "Hong Kong'un sonu" yorumunu yaptı.

Hongkong Coronavirus | Menschen mit Mundschutz

Asya’da ikinci dalga endişesiyle önlemler sıkılaştırılıyor 14.07.2020

Başta Hong Kong olmak üzere, Asya’nın kimi bölgelerinde ikinci dalga endişesi nedeniyle koronavirüs önlemleri yeniden sıkılaştırılıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Tobruk meclisinden Mısır'ın Libya'ya müdahalesine onay

Libya'da Hafter yanlısı meclis, Türkiye'nin "işgaline" karşılık Mısır'ın da gerektiği takdirde Libya'ya askeri müdahalede bulunabilmesine onay veren bir tasarıyı kabul etti.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  