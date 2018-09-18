 ABD ve Çin arasında geçici uzlaşma sağlandı | DÜNYA | DW | 02.12.2018

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DÜNYA

ABD ve Çin arasında geçici uzlaşma sağlandı

Trump ve Şi’nin G20 zirvesinde sırasında vardığı uzlaşmaya göre, ABD, Çin’den ithal edilen ürünlere konan ek gümrük vergisini gelecek yılın başından itibaren 90 gün süreyle artırmayacak.

Argentinien G20 Gipfel - US-Präsident Donald Trump und Chinesischer Präsident Xi Jinping (picture-alliance/aP/P. Martinez Monsivais)

ABD ve Çin, ticaret konusundaki anlaşmazlıklarında geçici olarak uzlaşma sağladı. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Buenos Aires'deki G20 zirvesi sonrasındaki akşam yemeğinde yaptıkları görüşmede, geçici bir süre için yeni gümrük vergileri getirilmemesi konusunda anlaştı. Her iki taraftan yapılan açıklamalarda, liderlerin görüşmesini “son derece başarılı” olarak nitelendirdi.

Görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'den ithal edilen toplam 200 milyar dolar değerindeki ürüne konan yüzde 10 ek gümrük vergisinin gelecek yılın başından itibaren 90 gün için artırılmayacağı belirtildi. Açıklamada, eğer 90 gün içinde uzlaşma sağlanamazsa, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini planlanlandığı gibi yükseltileceği vurgulandı.

ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere konan yüzde 10 ek gümrük vergisinin artırılarak, gelecek yılın başından itibaren yüzde 25'e yükseltileceği tehdidinde bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, görüşmeye ilişkin açıklamasında liderlerin "ek gümrük vergilerinin artırılmaması konusunda mutabakat sağladığını” belirterek, uzlaşmanın "iki ülke arasındaki ekonomik krizin derinleşmesini engellediğini” ve "kazan-kazan temelinde işbirliği için yeni bir alan açtığını” ifade etti.

Merkel umutlu

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Trump ile Şi'nin görüşmesinin ticaret konusundaki anlaşmazlığa "çözüm” getirmesi konusunda umutlu olduğunu belirtti. Merkel, "ABD ile Çin arasındaki ekonomik ilişkiler pürüzsüz olmadığı zaman, bundan hepimiz dolaylı olarak etkilendiğmizi fark ediyoruz” şeklinde konuştu. Merkel de, G20 zirvesi sırasında Trump ve Şi ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Trump: Kuzey Kore lideri ile ikinci görüşme mümkün

Öte yandan, Başkan Trump G20 zirvesi sonrasındaki yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gelecek yıl başında yeniden biraraya gelebileceğini açıkladı. Trump, ocak ve şubat ayı içinde Kim Jong Un ile görüşmesinin mümkün olabileceğini, görüşmenin gerçekleşmesi muhtemel üç yerin incelendiğini söyledi. Bir gün Kim Jong Un'u ABD'ye davet edebileceğini belirten Trump, Kuzey Kore lideri ile iyi ilişkiler içinde olduğunu dile getirdi.

Trump ve Kim, geçen haziran ayında Singapur'da biraraya gelmişlerdi.

AFP,rtr/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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