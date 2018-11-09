ABD vatandaşı Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltında

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkent Moskova'da Cuma günü bir ABD vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu.

Rus iç güvenlik servisinin açıklamasında, söz konusu ABD'linin "casusluk faaliyeti yürütürken" gözaltına alındığı belirtildi. FSB, bu kişiye casusluk suçlamasıyla dava açıldığını ifade etti.

Gözaltına alınan ABD'li adı, açıklamada Kiril alfabesiyle yazıldı. AFP haber ajansı, ismin Latin alfabesindeki karşılığının Paul Whelan olduğunu belirtti.

Konuya ilişkin başka bir bilgi paylaşılmadı.

ABD vatandaşının gözaltına alındığına dair açıklama, Rusya'nın bir dizi casusluk vakası nedeniyle Batı ile arasında gerginliklerin yaşandığı bir dönemde geldi.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de Rus ajanlarca zehirlendiği iddiası ve Rus vatandaşı Maria Butina'nın yasa dışı casusluk faaliyeti nedeniyle ABD'de tutuklu olarak yargılanması, Moskova ile batılı ülkeler arasında tansiyonu yükseltmişti.

DW,AFP/CÖ,GA

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