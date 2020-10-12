 ABD: Umarız Ermenistan kendini savunabilir | DÜNYA | DW | 15.10.2020

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DÜNYA

ABD: Umarız Ermenistan kendini savunabilir

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini "savunabileceğini" umut ettiklerini söyledi. Pompeo, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini de eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı kendini savunabilmesini umduklarını" söyledi.

Atlanta'da WBS radyosuna konuşan Pompeo, "Ermenilerin Azerbaycanlıların yaptıklarına karşı kendilerini savunabileceklerine dair umutluyuz" dedi.

Tarafların ateşkese varıp masaya oturmalarına ve bu "tarihi" ve "karışık" sorunu çözmelerine dair umudunu da dile getiren ABD Dışişleri Bakanı, Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye yönelttiği eleştirisini de yineledi.

Pompeo, "Şimdi de Türkler var. Devreye girip Azerbaycan'a kaynak sağlayarak mevcut riski ve Dağlık Karabağ denilen bu yer nedeniyle yaşanan tarihi savaştaki ateş gücünü artırdılar" dedi.

Berg-Karabach Konflikt

Etkili bir Ermeni diasporasına ev sahipliği yapan, ancak aynı zamanda Azerbaycan ile stratejik ilişkilerini de son yıllarda güçlendiren ABD, Dağlık Karabağ'daki son çatışmalarla ilgili şimdiye kadarki açıklamalarında tarafsız bir tutum sergilemiş, iki tarafa müzakare çağrılarında bulunmuştu.

ABD, Dağlık Karabağ sorununun çözümü için 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından kurulan Minsk Grubu'nun Rusya ve Fransa ile birlikte üç eş başkanından biri. Minsk Grubu'nun taraflar arasında bir barış anlaşması sağlanması için yürüttüğü son girişim 2010 yılında başarısız olmuştu.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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