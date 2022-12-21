ABD Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1 milyar 850 milyon değerinde ek askeri yardım yapacak.

ABD, Ukrayna'ya 1 milyar 850 milyon dolar değerinde askeri silah ve teçhizat yardımında bulunacağını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ek yardımın 1 milyar dolarlık kısmının ABD Savunma Bakanlığı stoklarından karşılanacağı ve gönderilecek silahlar arasında Patriot hava savunma sistemlerinin de olduğu ifade edildi.

Paketin Ukrayna Güvenlik Destek İnisiyatifi fonlarıyla finanse edilecek 850 milyon dolarlık kısmı ise Ukrayna'daki uydu komünikasyon sistemlerini finanse etmek için kullanılacak. Bu sistemler arasında Elon Musk'ın Ukrayna'ya gönderdiği SpaceX Starlink terminalleri de bulunuyor.

Beyaz Saray, yeni askeri paketi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesinde kamuoyuna duyurdu. Zelenskiy Rusya'nın işgalini başlattığı Şubat ayından bu yana ilk kez bir dış ziyarette bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ziyaretle ilgili "Rusya, Ukrayna'daki kritik altyapıya vahşi saldırılarını sürdürürken ABD, Ukrayna halkına sürmekte olan bağlılığını vurgulamak için Başkan Volodimir Zelenskiy'i Washington D.C.'de karşılamaktan memnuniyet duyuyor" dedi.

Blinken, Patriot sistemlerinin "seyir füzelerini, kısa menzilli balistik füzeleri, diğer hava savunma sistemlerinin yapabildiğinden daha yüksek irtifadaki helikopterleri vurma kabiliyetine sahip" olduğunu söyledi. Patriotların Batı'nın Ukrayna'ya gönderdiği en gelişmiş karadan havaya füze sistemi olduğu belirtiliyor. Bu sistemlerin Ukrayna'nın Rusya'nın hava saldırılarını geri püskürtmesi bakımından önemli olduğunun altı çiziliyor.

Rusya son dönemde Ukrayna'da saldırılarını elektrik santralleri gibi sivil altyapıya yöneltiyor, bu da ülkede geniş çaplı elektrik kesintilerine ve ısıtma sistemlerinin çalışmamasına neden oluyor.

SpaceX şirketinin sahibi Elon Musk, Rus işgalinin başlamasından sonra Ukrayna'ya Starlink terminalleri göndermişti. Ekim ayı itibarıyla Ukrayna'da bulunan 2 bin 200'den fazla sayıdaki düşük yörüngeli uydu, işgal altındaki ülkeye geniş bant internet sağlıyor. Musk Ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'da faaliyet gösteren Starlink'in masraflarını üstlenmesini istemişti. Musk bir tweetinde söz konusu faaliyetin SpaceX'e ayda 20 milyon dolar masrafı olduğunu söylemişti.

Rusya'dan ABD'ye uyarı

KremlinÇarşamba günü Washington'u Ukrayna'ya gönderilen silahların çeşitliliğini "artırmama" konusunda uyardı. Açıklamada bunun Kiev'in "çatışmayı tırmandırmasına neden olacağı ve bunun da iyi sonuçlara yol açmayacağı" belirtildi.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili Patriotların kullanımıyla ilgili Ukrayna askerlerinin "üçüncü bir ülkede" eğitileceğini söyledi. Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit daha önce yaptığı açıklamada Berlin'in ABD'den Ukrayna'ya yapılacak Patriot sevkiyatında rol oynayabileceğini söylemişti. Hebestreit, ayrıca Ukrayna askerlerinin Patriot sistemlerinin kullanımıyla ilgili alacağı eğitimlerin muhtemelen Almanya'da gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Batı ülkeleri Ukrayna'ya daha gelişmiş silahlar gönderilmesinin Rus güçlerinin geriletilmesinde olumlu sonuç alınmasını sağladığı değerlendirmesini yapıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada sahadaki gerilemelere karşın Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı kazandığına inandığını söyledi.

AP, dpa / EC, BK