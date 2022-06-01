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M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS)
M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS)Fotoğraf: U.S. Navy/Zumapress/picture alliance
ÇatışmalarUkrayna

ABD Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri gönderecek

2 saat önce

Joe Biden yönetimi Ukrayna'ya M142 HIMARS orta menzilli roket sistemleri gönderme kararı aldı.

https://www.dw.com/tr/abd-ukraynaya-geli%C5%9Fmi%C5%9F-roket-sistemleri-g%C3%B6nderecek/a-61992570

ABD'de Joe Biden yönetimi Ukrayna'ya yüksek teknoloji, orta menzilli roket sistemleri gönderme kararı aldı. New York Times gazetesine bir görüş yazısı yazan Biden, "savaş alanında temel hedefleri daha kesin bir biçimde vurabilmesi için" ABD'nin Ukrayna'ya daha gelişmiş roket sistemleri ve cephane sağlayacağını söyledi. Biden yazısında "Ukrayna'ya önemli miktarda silah ve cephane göndermek için hızla hareket ettik ki savaş alanında savaşabilsin ve müzakere masasında olabilecek en güçlü pozisyonda olabilsinler" ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminden yetkili bir isim, gönderilecek silahlar arasında M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) sistemleri olduğunu söyledi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanı Valeriy Zalujniy yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada Rusya'nın füze saldırılarına karşı koymak için bu sistemlerin son derece gerekli olduğunu söylemişti. 

Kiev'in Washington'a bu silahları Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanmama güvencesi verdiği belirtiliyor. ABD'li bir yetkili basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Ukraynalılar bu sistemleri Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerlemesini püskürtmek için kullanacak ancak bunu Rus topraklarındaki hedefler üzerinde kullanmayacaklar" dedi.

Biden yönetiminden alınan diğer bilgilere göre ABD'nin açıklayacağı 700 milyon dolarlık yeni güvenlik destek paketinin içinde ayrıca helikopterler, Javelin tanksavar sistemleri, hava gözetim radarları, taktik araçlar ve yedek parçalar bulunuyor. Paketin ayrıntıları bugün resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Yars kıtalararası balistik füzeler Kızıl Meydan'daki Zafer Günü kutlamalarında görülüyor.
Yars kıtalararası balistik füzelerFotoğraf: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Moskova'da nükleer silahlarla askeri tatbikat

ABD'nin Ukrayna'ya roket sistemleri gönderme kararı almasından hemen sonra Rusya Savunma Bakanlığı da Moskova'nın kuzeyindeki Ivanova bölgesinde bir askeri tatbikat yapıldığını duyurdu. Rus Interfax haber ajansının haberine göre yaklaşık bin askerin katıldığı tatbikatta, Yars kıtalararası balistik füze rampalarının da olduğu 100'den fazla araç yer alıyor.

Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişi ise sürüyor. Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gayday dün yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Sievierodonetsk kentinin büyük ölçüde kontrolünü ele geçirdiğini ifade etti. Kentin altyapısının hemen hemen tümüyle tahrip olduğunu belirten Gayday binaların yüzde 60'ının da onarılamayacak şekilde tahrip olduğunu söyledi. Gayday Rus topçu ateşi nedeniyle bölgeye yardım göndermenin ve bölgedeki insanların tahliyesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Sievierodonetsk ve Lısıçansk kentlerini ele geçirmesiyle birlikte Rusya'nın Luhansk bölgesinin tümünü kontrol altına almasının da mümkün hale geldiği belirtiliyor.

Reuters, AP / EC, SSB

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