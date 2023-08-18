ABD Ukrayna'ya F-16 gönderilmesini onayladı

Bir ABD hükümet yetkilisi, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savunmada kullanılmak üzere F-16 jetleri gönderilmesini onayladığını açıkladı. Yetkili, Danimarka ve Hollanda üzerinden gerçekleşecek sevkiyat için bu iki ülkede yürütülen pilot eğitimlerinin tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

Ukrayna, aktif bir şekilde ABD yapımı olan F-16'ların ülkeye sevkedilebilmesi için girişimlerde bulunmuştu. Ukrayna pilotlarına F-16 savaş uçağı eğitimi verilmesi için oluşturulan Avrupa koalisyonuna Danimarka ve Hollanda öncülük ediyor. İki ülke, son olarak Washington'dan uçakların gönderilmesi konusunda güvence istemişti.

Washington, Danimarka ve Hollanda'ya pilotların eğitimi tamamlanır tamamlanmaz F-16 transfer taleplerini karşılamak için gereken onay süreçlerinin hızlandırılacağı teminatını verdi.

Reuters'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Hollandalı ve Danimarkalı taraflara mektubunda, "ABD'nin hemF-16 savaş uçaklarınınUkrayna'ya transferi hem de Ukraynalı pilotların nitelikli F-16 eğitmenleri tarafından eğitilmesine verdiği desteği dile getirmek için yazıyorum" ifadelerini kullandı. Blinken, mektupta "Ukrayna'nın devam eden Rus saldırganlığına ve egemenlik haklarının ihlaline karşı kendini tek başına savunabilmesi kritik durumda olmayı sürdürüyor" dedi. Blinken, "üçüncü tarafların taleplerine" verilen onayın, Ukrayna'ya pilotların eğitimi tamamlanır tamamlanmaz yeni kazanılan yeteneklerden yararlanma fırsatı vereceğini belirtti.

Rusya: Ukrayna'ya ait bir İHA Moskova hava sahası üzerinde düşürüldü

Öte yandan Rusya, Moskova şehir merkezine saldırı düzenleyen Ukrayna'ya ait bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram'dan yaptığı açıklamada İHA'nın düşürülmesi sonrası enkazının Expo merkezi yakınlarına düştüğünü ancak ciddi hasar vermediğini belirtti.

Reuters,dpa/BÖ,JD

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