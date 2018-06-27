ABD Trump'ın göçmen politikasına karşı ayakta

Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin çocuklarından koparılmasına yönelik tepkiler büyüyor. ABD, Cumartesi günü 50 eyalette kitlesel protesto gösterilerine sahne oldu. Başkan Donald Trump'ın, göçmen çocukları ailelerinden ayıran uygulamanın durdurulduğunu açıklamasına rağmen ülke genelinde "Aileler birbirine aittir" sloganıyla protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Cumartesi günü Washington, New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Portland’ın da olduğu 700 farklı protesto yürüyüşüne yüz binlerce kişinin katıldığı bildirildi. Beyaz Saray'ın önünde de yapılan protesto gösterleri sırasında Başkan Trump New Jersey'deki golf kulübündeydi.

Sadece New York'taki gösterilere 30 bin kişinin katıldığı bildirilirken, Brooklyn Köprüsü'ne yürüyen göstericiler, "Bu köprü göçmenler tarafından inşa edildi", "Bebek cezaevlerine hayır", "Bir kafese koyulması gereken tek bebek var, o da Trump" pankartları taşıdı.

Trump, ülke içinden ve dışından gelen tepkiler sonrasında bir kararname yayınlayarak, göçmen çocukların ailelerinden ayırılmasını durdurmuştu. Ancak 2 bine yakın göçmen çocuk ailelerinden koparılmış şekilde devlete bağlı merkezlerde ya da koruyucu ailelerin yanında kalıyor. Çocukların sınırdaki göçmen merkezinde kafesleri andıran demir parmaklıkların ardında tutulması dünya genelinde tepkiye yol açmıştı.

Brooklyn Köprüsü

Trump: Dünyanın en aptal göç yasası ABD'de

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden göç politikasını savundu. Trump, "İnsanlar yasa dışı yollarla ülkemize girdiklerinde onları yıllar süren hukuki prosedürler olmadan derhal geri göndermeliyiz" yazdı. Trump aynı zamanda ABD'deki göç yasaları, dünyanın en aptalca göç yasaları ifadesini kulllandı.

ABD'de, 1997 yılında alınan bir mahkeme kararı uyarınca çocuklar, aileleriyle birlikte de olsa 20 günden uzun süre tutuklanamıyor. Trump’ın göç politikası kapsamındaki düzenleme uyarınca yasa dışı yollarla ABD'ye giren göçmenler tutuklanıp, hakim karşısına çıkarılırken, hukuki sürecin aylar ya da yıllar sürebileceği ve bu durumda çocukların durumunun belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.

Salı günü San Dieoga'da bir mahkeme, ayrılan ailelerin 30 gün içinde birleştirilmesine hükmetti. Beş yaşın altında çocukları bulunan ailelerde ise bu sürenin 14 gün olduğu belirtildi. ABD Adalet Bakanlığı da mahkeme kararına atıfta bulunarak, çocukların yargı süreci tamamlanana kadar aileleriyle birlikte tutuklu kalabilmelerinin mümkün olduğunu belirtti.

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600 kişi gözaltına alınmıştı

Trump'ın göçmen ailelerin ayrılmasına yol açan siyasetini protesto için başkent Washington'da Perşembe günü de Senato Binası'nın önünde oturma eylemi düzenlenmişti. Oturma eyleminde aralarında ünlü oyuncu Susan Sarandon'ın da bulunduğu yaklaşık 600 kişi gözaltına alınmıştı.

DW/KNA/AFP, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe